lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Concurso Memorias Mayores: 50 años, 50 voces: contar la dictadura a cinco décadas del golpe

    La convocatoria está dirigida a personas de 60 años o más que vivan en la Provincia de Buenos Aires, que tenga interés en la escritura de un relato breve.

    9 de marzo de 2026 - 14:10
    El concurso “50 años, 50 voces” convoca a personas mayores a narrar historias y experiencias de la última dictadura militar.

    El concurso “50 años, 50 voces” convoca a personas mayores a narrar historias y experiencias de la última dictadura militar.

    DIB
    Lee además
    La banda local Rula Rusa, integrada por Pacho Vázquez en bajo y coros, Tothi Sánchez en batería y Mario Sleiverman en guitarra y voz.
    Cultura y espectáculos

    Noche de rock en Don Pedro con Espinas: tres bandas en vivo para abrir el fin de semana
    Pamela Lombari interpreta a la protagonista de Gloria, obra basada en textos de Virginia Feinmann, con dirección de Raúl Notta.
    Cultura

    En conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, reponen la obra Gloria

    El gobierno de la Provincia decretó el 2026 como el “Año de los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura Cívico Militar”. En ese marco, la propuesta busca, desde la escritura, promover la construcción de la memoria activa y el respeto por las experiencias de muchas personas que vivenciaron - y en muchos casos padecieron - ese período histórico en carne propia. La finalidad concreta del certamen es la publicación de una antología de 50 relatos sobre la temática. La edición estará a cargo de la Editorial Me.Ve.Ju.

    Quiénes pueden participar

    La convocatoria está dirigida a personas de 60 años o más que vivan en la provincia de Buenos Aires, que tenga interés en la escritura de un relato breve en el marco del 50 aniversario del comienzo de la última dictadura militar.

    Para participar, quienes deseen formar parte del certamen, deberán inscribirse en el siguiente formulario online: https://forms.gle/9HEJcA9LF2iHoxsn8

    Cada participante podrá presentar una sola obra de autoría propia libre de derechos de publicación. La temática abordada será “50 años de la última Dictadura Cívico Militar en Argentina”. Se privilegiará el material escrito que aborde historias locales.

    En cuanto al formato, no deberán exceder las 500 palabras (una carilla en Word), deberá llevar título y presentar las siguientes características: fuente (tipo de letra) “Times New Roman”, tamaño 11, e interlineado simple o sencillo. Se podrá enviar en formato Word o PDF.

    La iniciativa invita a reflexionar sobre las implicancias sociales, económicas, culturales y políticas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, como aporte para la garantía de la no repetición y el fortalecimiento de la democracia. (DIB)

    Temas
    Seguí leyendo

    Noche de rock en Don Pedro con Espinas: tres bandas en vivo para abrir el fin de semana

    En conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, reponen la obra Gloria

    Buenas noches señor presidente: teatro contemporáneo para reflexionar sobre el poder y los vínculos

    Comienza este viernes Lectores Anónimos en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Crear es resistir la urgencia: muestra colectiva para celebrar Día Internacional de la Mujer Trabajadora

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con dos estrenos y títulos que siguen convocando público

    Arte, música y teatro: un fin de semana con amplia agenda cultural en Pergamino

    Comienza la inscripción para las Becas Artísticas 2026 ¿Cuáles son los pasos a seguir?

    Miguel Angel Gasparini llega a Pergamino con una muestra dedicada al arte gauchesco

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La banda local Rula Rusa, integrada por Pacho Vázquez en bajo y coros, Tothi Sánchez en batería y Mario Sleiverman en guitarra y voz.
    Cultura y espectáculos

    Noche de rock en Don Pedro con Espinas: tres bandas en vivo para abrir el fin de semana

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martinez en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pergamino

    Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD
    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial