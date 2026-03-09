Concurso Memorias Mayores: 50 años, 50 voces: contar la dictadura a cinco décadas del golpe

El concurso “50 años, 50 voces” convoca a personas mayores a narrar historias y experiencias de la última dictadura militar.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires invita a participar del concurso literario Memorias Mayores: 50 años, 50 voces , de cara a la conmemoración del inicio de la última dictadura cívico militar, el próximo 24 de marzo.

El gobierno de la Provincia decretó el 2026 como el “Año de los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura Cívico Militar” . En ese marco, la propuesta busca, desde la escritura, promover la construcción de la memoria activa y el respeto por las experiencias de muchas personas que vivenciaron - y en muchos casos padecieron - ese período histórico en carne propia. La finalidad concreta del certamen es la publicación de una antología de 50 relatos sobre la temática. La edición estará a cargo de la Editorial Me.Ve.Ju.

La convocatoria está dirigida a personas de 60 años o más que vivan en la provincia de Buenos Aires, que tenga interés en la escritura de un relato breve en el marco del 50 aniversario del comienzo de la última dictadura militar.

Para participar, quienes deseen formar parte del certamen, deberán inscribirse en el siguiente formulario online: https://forms.gle/9HEJcA9LF2iHoxsn8

Cada participante podrá presentar una sola obra de autoría propia libre de derechos de publicación. La temática abordada será “50 años de la última Dictadura Cívico Militar en Argentina”. Se privilegiará el material escrito que aborde historias locales.

En cuanto al formato, no deberán exceder las 500 palabras (una carilla en Word), deberá llevar título y presentar las siguientes características: fuente (tipo de letra) “Times New Roman”, tamaño 11, e interlineado simple o sencillo. Se podrá enviar en formato Word o PDF.

La iniciativa invita a reflexionar sobre las implicancias sociales, económicas, culturales y políticas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, como aporte para la garantía de la no repetición y el fortalecimiento de la democracia. (DIB)