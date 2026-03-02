lunes 02 de marzo de 2026
    • San Pedro: Nuevos Aires exige informes al Ejecutivo por el traspaso de la Terminal de Ómnibus

    El bloque opositor presentó un pedido en el Concejo Deliberante de San Pedro para conocer detalles legales, económicos del nuevo esquema de gestión municipal.

    2 de marzo de 2026 - 09:04
    El bloque de concejales Nuevos Aires presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para solicitar información detallada sobre el traspaso de la Terminal de Ómnibus a la órbita municipal, tras la cesión del servicio realizada por la empresa privada San Pedro Farm S.A.

    Pedido de informes por la gestión de la Terminal de Ómnibus

    La iniciativa fue impulsada por los ediles Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, quienes solicitaron al Departamento Ejecutivo precisiones acerca del convenio firmado para asumir la administración del predio ubicado en la intersección de Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre.

    El pedido surge luego de que el intendente municipal anunciara el pasado 15 de enero que la comuna pasaría a gestionar directamente la terminal. Según consta en el expediente ingresado bajo el número 5660/2026, desde la oposición sostienen que aún no se difundieron oficialmente las condiciones contractuales ni las responsabilidades asumidas por el Estado local.

    Reclaman detalles del contrato y funcionamiento operativo

    Entre los puntos centrales del proyecto, los concejales requieren una copia del contrato suscripto con San Pedro Farm S.A., así como el análisis técnico previo que respaldó la decisión de municipalizar la administración del servicio.

    Además, solicitaron conocer el reglamento de funcionamiento del espacio, el plan integral de seguridad previsto para el predio y el detalle del personal que será destinado a tareas de mantenimiento, limpieza y operación diaria de la terminal.

    Desde el bloque señalaron que contar con esta información resulta clave para evaluar la viabilidad del nuevo esquema y garantizar transparencia en la gestión pública.

    Costos, inversiones y marco legal bajo análisis

    El proyecto también exige la presentación de un informe económico completo que incluya estimaciones de gastos, proyección de ingresos por cánones de subconcesiones y el cobro del toque de plataforma.

    Asimismo, los ediles pidieron precisiones sobre las obras de remodelación anunciadas, incluyendo presupuestos, plazos de ejecución y el origen de las partidas presupuestarias destinadas a financiar las mejoras edilicias.

    Finalmente, el bloque opositor solicitó el dictamen de la asesoría letrada municipal que avaló el traspaso, con el objetivo de esclarecer los fundamentos legales de la decisión. La solicitud fue formalizada el 24 de febrero y aguarda su tratamiento en el cuerpo legislativo presidido por Martín Baraybar.

