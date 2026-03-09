Noche de rock en Don Pedro con Espinas: tres bandas en vivo para abrir el fin de semana

La banda local Rula Rusa, integrada por Pacho Vázquez en bajo y coros, Tothi Sánchez en batería y Mario Sleiverman en guitarra y voz.

El viernes 13 se vivirá una nueva noche dedicada al rock en Don Pedro con Espinas, el cálido reducto cultural ubicado en la intersección de Alvear y el arroyo, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para la música en vivo y las propuestas del género.

A partir de las 22:30 subirán al escenario las bandas locales Rula Rusa y Roka Argentina, mientras que desde la vecina ciudad de Colón llegará CorreLola, completando una grilla que apunta a una velada cargada de guitarras, clásicos y composiciones propias.

Las bandas en Don Pedro con Espinas Rula Rusa está integrada por Mario Sleiverman en guitarra y voz, Pacho Vázquez en bajo y coros, y Tothi Sánchez en batería. El grupo desplegará un repertorio amplio y polifacético que combina temas propios y nuevas composiciones. Algunas de esas canciones fueron grabadas recientemente en los prestigiosos estudios Romaphonic, luego de que la banda fuera convocada para participar en las sesiones organizadas por la productora Mural Sessions, experiencia que marcó un nuevo paso en su recorrido musical.

El encuentro de rock también contará con la presentación de Roka Argentina, una flamante formación local que propone canciones atravesadas por un espíritu cercano a la trova y a una tradición de rock con fuerte impronta narrativa, orientada a describir realidades cotidianas. La banda está integrada por Ezequiel Chariotti en batería, Marcos Betancourt en guitarra y voz, y Nahuel Notta en bajo.

Desde la ciudad de Colón llegará CorreLola, banda con una extensa trayectoria en escenarios de la región y un repertorio que recorre clásicos del rock nacional. A lo largo de su carrera han compartido escenario y oficiado de banda soporte de grupos reconocidos como Tipitos y Los Pericos. La formación está compuesta por María Dangeli en voz, Richi Farías en guitarra y voz, Hernán Saucedo en bajo, Rama Casella en batería, Javi Acosta en guitarra y Hugo Gallo en guitarra. “Si te gusta el rock y la buena música, no podés faltar a la cita del próximo viernes en Don Pedro”, invitan los organizadores. Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 2477 351058.

Compartí esta nota en redes sociales:





