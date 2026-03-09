Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

El pedido surgió tras consultas de comerciantes sobre habilitaciones, tasas y trámites administrativos contemplados en el nuevo código tributario aprobado en diciembre.

El Centro de Comercio de Villa Ramallo presentó una nota ante el Concejo Deliberante de Ramallo para solicitar una reunión con autoridades municipales y recibir precisiones sobre la aplicación del nuevo Código Tributario aprobado a fines de 2025, tras las consultas y preocupaciones planteadas por comerciantes de la localidad.

La solicitud fue presentada luego de que distintos comerciantes manifestaran dudas respecto de cómo se implementarán algunas disposiciones del nuevo esquema tributario en el distrito.

El presidente del Centro de Comercio de Villa Ramallo, Alejandro Natalini, explicó que la iniciativa busca obtener información clara sobre el funcionamiento del sistema y sus implicancias para la actividad comercial.

“Varios comerciantes nos consultaron si conocíamos el Código Tributario que se aprobó el 11 de diciembre. La verdad es que muchos tenemos dudas sobre cómo se va a aplicar y por eso decidimos pedir una explicación”, señaló.

Una reunión previa sin presencia de funcionarios

Antes de realizar el pedido formal, la entidad organizó una reunión informativa el pasado 28 de enero en el auditorio de Villa Ramallo, a la que fueron invitados concejales del oficialismo y de la oposición, además de funcionarios del área de Hacienda municipal.

Sin embargo, según indicaron desde la institución, ningún representante del gobierno local ni del Concejo Deliberante asistió al encuentro.

“Habíamos invitado a concejales de todos los bloques y también se les pidió que convocaran al secretario de Hacienda para que pudiera explicar cómo iba a funcionar el Código. Pero ese día no apareció nadie del gobierno”, afirmó Natalini.

Tras esa situación, el Centro de Comercio decidió avanzar con una nota formal ante el Concejo Deliberante para coordinar una reunión con autoridades municipales. En el documento no se fijó una fecha específica, con la intención de que sea el propio cuerpo legislativo quien proponga día y horario.

Preocupación por habilitaciones y tasas comerciales

Entre las principales inquietudes del sector comercial aparecen las condiciones vinculadas a habilitaciones municipales y el funcionamiento de tasas como la de seguridad e higiene.

Natalini explicó que algunos comerciantes manifestaron preocupación por el sistema de habilitación vigente en el distrito, que requeriría renovar el trámite de manera anual, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades de la región.

“En otras localidades la habilitación se realiza una sola vez y luego el municipio hace inspecciones o controles periódicos. Queremos entender por qué en Ramallo el trámite se debe presentar todos los años”, indicó.

El dirigente también advirtió que el comercio atraviesa un contexto económico complejo y que los empresarios del sector necesitan mayor previsibilidad en relación con los costos y obligaciones fiscales.

“La gente del comercio lo está pasando muy mal. Hay muchos gastos y obligaciones que afrontar, por eso creemos que es importante que estas cuestiones se expliquen con claridad”, concluyó.

La nota presentada será tratada en el Concejo Deliberante de Ramallo y los comerciantes esperan que a partir de ese paso se concrete una reunión que permita despejar dudas sobre la aplicación del nuevo Código Tributario en el distrito.