lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

    El Centro de Comercio de Villa Ramallo solicitó una reunión con autoridades municipales para aclarar dudas sobre habilitaciones y tasas.

    9 de marzo de 2026 - 09:54
    El pedido surgió tras consultas de comerciantes sobre habilitaciones, tasas y trámites administrativos contemplados en el nuevo código tributario aprobado en diciembre.

    El pedido surgió tras consultas de comerciantes sobre habilitaciones, tasas y trámites administrativos contemplados en el nuevo código tributario aprobado en diciembre.

    Descubrí Ramallo

    El Centro de Comercio de Villa Ramallo presentó una nota ante el Concejo Deliberante de Ramallo para solicitar una reunión con autoridades municipales y recibir precisiones sobre la aplicación del nuevo Código Tributario aprobado a fines de 2025, tras las consultas y preocupaciones planteadas por comerciantes de la localidad.

    Lee además
    El sorteo se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza con la presencia de los presidentes de los clubes.

    Douglas debutará en casa frente a Gimnasia de Chivilcoy
    El concejal de Hechos, Marcelo Daubian, acerca de los proyectos presentados por el intendente y cómo actuará su bloque al respecto.

    Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales

    Pedido formal al Concejo Deliberante de Ramallo

    La solicitud fue presentada luego de que distintos comerciantes manifestaran dudas respecto de cómo se implementarán algunas disposiciones del nuevo esquema tributario en el distrito.

    El presidente del Centro de Comercio de Villa Ramallo, Alejandro Natalini, explicó que la iniciativa busca obtener información clara sobre el funcionamiento del sistema y sus implicancias para la actividad comercial.

    “Varios comerciantes nos consultaron si conocíamos el Código Tributario que se aprobó el 11 de diciembre. La verdad es que muchos tenemos dudas sobre cómo se va a aplicar y por eso decidimos pedir una explicación”, señaló.

    Una reunión previa sin presencia de funcionarios

    Antes de realizar el pedido formal, la entidad organizó una reunión informativa el pasado 28 de enero en el auditorio de Villa Ramallo, a la que fueron invitados concejales del oficialismo y de la oposición, además de funcionarios del área de Hacienda municipal.

    Sin embargo, según indicaron desde la institución, ningún representante del gobierno local ni del Concejo Deliberante asistió al encuentro.

    “Habíamos invitado a concejales de todos los bloques y también se les pidió que convocaran al secretario de Hacienda para que pudiera explicar cómo iba a funcionar el Código. Pero ese día no apareció nadie del gobierno”, afirmó Natalini.

    Tras esa situación, el Centro de Comercio decidió avanzar con una nota formal ante el Concejo Deliberante para coordinar una reunión con autoridades municipales. En el documento no se fijó una fecha específica, con la intención de que sea el propio cuerpo legislativo quien proponga día y horario.

    Preocupación por habilitaciones y tasas comerciales

    Entre las principales inquietudes del sector comercial aparecen las condiciones vinculadas a habilitaciones municipales y el funcionamiento de tasas como la de seguridad e higiene.

    Natalini explicó que algunos comerciantes manifestaron preocupación por el sistema de habilitación vigente en el distrito, que requeriría renovar el trámite de manera anual, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades de la región.

    “En otras localidades la habilitación se realiza una sola vez y luego el municipio hace inspecciones o controles periódicos. Queremos entender por qué en Ramallo el trámite se debe presentar todos los años”, indicó.

    El dirigente también advirtió que el comercio atraviesa un contexto económico complejo y que los empresarios del sector necesitan mayor previsibilidad en relación con los costos y obligaciones fiscales.

    “La gente del comercio lo está pasando muy mal. Hay muchos gastos y obligaciones que afrontar, por eso creemos que es importante que estas cuestiones se expliquen con claridad”, concluyó.

    La nota presentada será tratada en el Concejo Deliberante de Ramallo y los comerciantes esperan que a partir de ese paso se concrete una reunión que permita despejar dudas sobre la aplicación del nuevo Código Tributario en el distrito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas debutará en casa frente a Gimnasia de Chivilcoy

    Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Ramallo organiza actividades culturales durante marzo por el Día Internacional de la Mujer

    San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

    Ramallo abrió la preinscripción para la Licenciatura en Enfermería que dictará la UNTREF

    San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

    Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias

    Ramallo lanza un plan de asistencia escolar con kits gratuitos y guardapolvos para estudiantes

    San Pedro: Rey criticó el discurso de Salazar y afirmó que "está desconectado de las necesidades de la ciudad"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tras varias semanas de tareas por parte de Ferrocarriles Argentinos en la mañana del viernes se reabrió el paso a nivel que da a calle Mitre con ingreso a la ciudad por Ruta 191. 

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición
    La propuesta fue impulsada por Agustín Bellina y Enzo Gennero, dos apasionados por la pesca que decidieron transformar esa afición en una herramienta educativa.

    Nace en Pergamino la Escuela de Pesca Kids para enseñar valores a través de la naturaleza

    En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata .

    Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 

    Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor

    Desde el organismo señalaron que estas herramientas facilitarán una supervisión más eficiente y estratégica, al tiempo que brindarán información relevante para comprender el funcionamiento del sistema y anticipar posibles riesgos en la actividad.

    La SSN presentó un nuevo sistema de datos para modernizar la supervisión del mercado asegurador