Juan Cruz Illia se quedó con el Torneo Apertura de golf

Juan Cruz Illia se quedó con el primer puesto en el torneo que marcó el inicio de la temporada.

Con una destacada participación de 85 jugadores, el sábado se disputó el Torneo Apertura Nissan Noale 2026 en la cancha de la Ciudad Deportiva del Club Sirio Libanés de Pergamino. La jornada se desarrolló en un excelente clima deportivo, con golfistas locales y de la región que disfrutaron de un día ideal para la práctica de este deporte y marcaron así el inicio oficial de la temporada.

Desde la organización destacaron la importante convocatoria y el entusiasmo de los participantes, además de agradecer especialmente el acompañamiento de la firma Nissan Noale S.A, que una vez más apoyó la realización del certamen y aportó los premios para los ganadores.

La principal atracción del torneo fue la categoría scratch (campeonato), donde el mejor desempeño del día fue para el pergaminense Juan Cruz Illia , quien completó los 18 hoyos con 69 golpes, consagrándose ganador. El segundo puesto fue para Franco Sanchez , con 72, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Teo Gabriel Ramella , con 74. El Top 5 se completó con Walter Colell con 76 y Carlos Michiels con 79.

En la categoría Caballeros de -8.0 a 9.9 de hándicap, el triunfo fue para Franco Sánchez con 70 golpes netos. El segundo lugar correspondió a Walter Colell con 71, mientras que el tercer puesto fue para Juan Cruz Illia con 72.

Por su parte, en 10.0 a 16.9, el mejor score fue de Francisco Malandra, quien se impuso con 68 golpes. Lo siguieron Pablo Dib y Mariano Adba, ambos con 70, completando el podio de la categoría.

En 17.0 a 22.9, el primer puesto quedó para Sergio Ostoich con 71 golpes, igual registro que Néstor Cortasa, quien finalizó segundo. El tercer lugar fue para Pedro Mac Mullen con 73. Finalmente, en 23.0 a 54, el ganador fue Diego Maranesi con 69 golpes. El segundo puesto correspondió a Jorge Luis Calvigioni con 71, misma marca que Ramón Gorosito, quien ocupó el tercer lugar.

Ganadoras entre las damas

En la categoría Damas de -8.0 a 24.9, la victoria fue para Viviana Laurente con 71 golpes. El segundo lugar quedó para Ana Laura Cantelmi con 74, mientras que el tercer puesto fue para María Inés Lizzi con 75. Y en la categoría Damas de 25.0 a 55.0, la ganadora fue María Mercedes Saba con 72 golpes, seguida por Noemí Bontempo con 80 y Graciela Abalo con 82.

De esta manera, el Torneo Apertura marcó un auspicioso inicio para el calendario golfístico del club, en una jornada que combinó competencia, camaradería y un gran nivel de juego en los links de la Ciudad Deportiva.