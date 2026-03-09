lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Juan Cruz Illia se quedó con el Torneo Apertura de golf

    Triunfó en scratch con 69 golpes en el certamen disputado en la Ciudad Deportiva de Sirio Libanés. Reunió a 85 jugadores y marcó el inicio de la temporada.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    9 de marzo de 2026 - 13:57
    Juan Cruz Illia se quedó con el primer puesto en el torneo que marcó el inicio de la temporada.

    Juan Cruz Illia se quedó con el primer puesto en el torneo que marcó el inicio de la temporada.

    GOLF SIRIO LIBANES - GEMINI

    Con una destacada participación de 85 jugadores, el sábado se disputó el Torneo Apertura Nissan Noale 2026 en la cancha de la Ciudad Deportiva del Club Sirio Libanés de Pergamino. La jornada se desarrolló en un excelente clima deportivo, con golfistas locales y de la región que disfrutaron de un día ideal para la práctica de este deporte y marcaron así el inicio oficial de la temporada.

    Lee además
    El Panorámico se prepara para recibir al ciclismo y al mountain bike, en un nuevo circuito.

    Ciclismo y MTB en la segunda fecha del año en El Panorámico
    Patricio D’Ottavio saliendo del agua luego de completar el recorrido de la Santa Fe-Coronda.

    Patricio D'Ottavio volvió a la Santa Fe-Coronda después de 28 años y fue quinto

    Desde la organización destacaron la importante convocatoria y el entusiasmo de los participantes, además de agradecer especialmente el acompañamiento de la firma Nissan Noale S.A, que una vez más apoyó la realización del certamen y aportó los premios para los ganadores.

    Juan Cruz Illia 2

    Juan Cruz Illia, ganador en scratch

    La principal atracción del torneo fue la categoría scratch (campeonato), donde el mejor desempeño del día fue para el pergaminense Juan Cruz Illia, quien completó los 18 hoyos con 69 golpes, consagrándose ganador. El segundo puesto fue para Franco Sanchez, con 72, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Teo Gabriel Ramella, con 74. El Top 5 se completó con Walter Colell con 76 y Carlos Michiels con 79.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El pergaminense Juan Cruz Illia se quedó con el título scratch del Torneo Apertura Nissan Noale 2026 disputado en la Ciudad Deportiva del Club Sirio Libanés de Pergamino. Illia completó los 18 hoyos con 69 golpes y fue el mejor de la jornada que reunió a 85 jugadores, marcando el inicio de la temporada de golf. El segundo puesto fue para Franco Sánchez con 72 golpes y el tercero para Teo Gabriel Ramella con 74. El certamen contó con el acompañamiento de Nissan Noale S.A. y se desarrolló en un clima deportivo que combinó competencia y camaradería. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #Golf #Pergamino #SirioLibanés"
    View this post on Instagram

    Categorías de caballeros

    En la categoría Caballeros de -8.0 a 9.9 de hándicap, el triunfo fue para Franco Sánchez con 70 golpes netos. El segundo lugar correspondió a Walter Colell con 71, mientras que el tercer puesto fue para Juan Cruz Illia con 72.

    Por su parte, en 10.0 a 16.9, el mejor score fue de Francisco Malandra, quien se impuso con 68 golpes. Lo siguieron Pablo Dib y Mariano Adba, ambos con 70, completando el podio de la categoría.

    En 17.0 a 22.9, el primer puesto quedó para Sergio Ostoich con 71 golpes, igual registro que Néstor Cortasa, quien finalizó segundo. El tercer lugar fue para Pedro Mac Mullen con 73. Finalmente, en 23.0 a 54, el ganador fue Diego Maranesi con 69 golpes. El segundo puesto correspondió a Jorge Luis Calvigioni con 71, misma marca que Ramón Gorosito, quien ocupó el tercer lugar.

    Ganadoras entre las damas

    En la categoría Damas de -8.0 a 24.9, la victoria fue para Viviana Laurente con 71 golpes. El segundo lugar quedó para Ana Laura Cantelmi con 74, mientras que el tercer puesto fue para María Inés Lizzi con 75. Y en la categoría Damas de 25.0 a 55.0, la ganadora fue María Mercedes Saba con 72 golpes, seguida por Noemí Bontempo con 80 y Graciela Abalo con 82.

    De esta manera, el Torneo Apertura marcó un auspicioso inicio para el calendario golfístico del club, en una jornada que combinó competencia, camaradería y un gran nivel de juego en los links de la Ciudad Deportiva.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ciclismo y MTB en la segunda fecha del año en El Panorámico

    Patricio D'Ottavio volvió a la Santa Fe-Coronda después de 28 años y fue quinto

    Argentino inauguró un nuevo gimnasio pensado para el desarrollo del vóleibol

    Lo hizo otra vez: Joaquín Debeljuh volvió a conquistar el SARR

    Joaquín Debeljuh amplió su ventaja al frente del SARR

    Joaquín Debeljuh se llevó otra etapa y saltó a la punta del SARR

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    Pergamino Básquet no pudo sostener la levantada en Junín

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Douglas debutará en casa frente a Gimnasia de Chivilcoy

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Panorámico se prepara para recibir al ciclismo y al mountain bike, en un nuevo circuito.

    Ciclismo y MTB en la segunda fecha del año en El Panorámico

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martinez en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pergamino

    Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD
    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial