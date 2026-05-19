Susana Panza reinterpreta Rayuela en una muestra que une arte, música y literatura

La obra de Susana Panza recrea el universo simbólico de Rayuela a través de una rayuela convertida en árbol de la vida.

La destacada artista visual pergaminense Susana Panza participa de una singular propuesta cultural en el Conservatorio de Música Pergamino “Juan Carlos Paz” , donde exhibe una obra inspirada en Rayuela , la emblemática novela de Julio Cortázar . La muestra forma parte de Al son de la rayuela , una iniciativa impulsada por el Taller Literario Desde los afectos , coordinado por Pilar Martínez , que propone un recorrido interdisciplinario a través de la literatura, la música y las artes visuales.

La actividad invita a redescubrir el universo cortazariano desde distintos lenguajes artísticos. Según detalla la organización, se trata de “interpretaciones multimodales de la obra de Cortázar”, concebidas como “un evento cultural que explora la esencia experimental y artística de Rayuela a través de la música, la literatura y las artes visuales”.

En ese marco, Panza presentó una pieza cargada de simbolismo y espiritualidad, en la que reinterpretó la clásica rayuela como un recorrido existencial inspirado en el árbol de la vida de la tradición mística judía. “Sobre una tabla de madera hice una rayuela que, como dicen los místicos judíos, es el árbol de la vida; por eso comienza con la concepción, y ahí coloqué una piedra roja”, explicó la artista.

La obra avanza luego hacia un nácar que representa la Tierra y culmina en un círculo amarillo que simboliza el paraíso, “a donde todos, supuestamente, vamos a llegar”, describió. Sobre ese trayecto aparece La Maga, uno de los personajes centrales de la novela, transitando el camino mientras interpreta música en un piano.

Panza incorporó además un vidrio de gran iridiscencia que, al reflejar la luz, genera un arco iris, elemento que asocia con la naturaleza intangible de la música. La composición se completa con una clave de sol y un ala blanca que transforma a La Maga en una figura angelical, reforzando el carácter espiritual y poético de la propuesta.

La muestra, inaugurada el pasado 16 de mayo, permanece abierta al público en la sede del Conservatorio, ubicada en San Martín 621.

Sobre Susana Panza

A lo largo de su carrera Susana Panza se ha formado con distintos maestros, entre los que se destaca Fioravanti Bangardini, Juan Grela, Jorge Curuchet, María Shepard Lazarini, Juan Campodónico, Armando Rodríguez Díaz, Paty Serbali y Miriam di Fiore. Se especializó en el arte del vitreaux en su técnica original de trabajo con plomo, aunque incursionó mucho tiempo en la pintura y en el tallado de madera, siempre dentro del arte sacro y funerario.

Panza, que festejó en 2024 sus 40 años de trayectoria, es una gran restauradora y ha realizado trabajos en los vitrales en la Capilla San Juan de la Escuela de Policía Juan Vucetich, Hogar de Jesús, Santa Rosa de Lima, San Vicente de Paul, San Pantaleón y Marcelino Champagnat, Santa Rita y San Camilo. También dejó su marca creativa en el templo de Nuestra Señora del Rosario de Salto, en la parroquia San Cayetano de Verdier (en su homónimo de San Nicolás), y en el pórtico y los vitrales de San Carlos Borromeo de Capitán Sarmiento; además de imágenes talladas de santos en distintos templos.