Gisela Bértora inaugura Amarí Dul, una muestra que une arte textil, naturaleza y saberes ancestrales

La artista y diseñadora textil Gisela Bértora inaugura Amarí Dul , una exposición que reúne obras de la serie Atamá , piezas en proceso realizadas en México —incluyendo colaboraciones con el artista Héctor Brauer— y las bitácoras de investigación sobre plantas tintóreas desarrolladas en el litoral argentino y en la Sierra Madre de Hidalgo junto a cooperativas de mujeres bordadoras.

La presentación, que será este sábado 23 a las 17:00 en el Museo Municipal de Pergamino (avenida Alsina 406), contará con un show sonoro en vivo a cargo de Juan Emilio Denaro .

El título Amarí Dul (“flor que vuela” en lengua Chaná) evoca la mariposa como símbolo de polinización cultural y técnica. La muestra propone un recorrido por la práctica artística como puente entre territorios, saberes ancestrales y urgencias contemporáneas.

Con esta exposición, Bértora invita a reflexionar sobre el vínculo inseparable entre arte, naturaleza y comunidad, y a reconocer en los pigmentos naturales un llamado a valorar y cuidar lo que nos sostiene.

Amarí Dul permanecerá abierta hasta el martes 26. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 13:00, y jueves a sábado de 16:30 a 20:00, y el domingo de 10:00 a 13:00, en el Museo Municipal ubicado en la antigua estación del Ferrocarril Mitre.

Quién es Gisela Bértora

Gisela Bértora nació en Gualeguaychú y desde pequeña estuvo vinculada al arte, la costura y el diseño textil. Formada en Diseño Textil en la UBA, desarrolló una mirada que combina creación artística, investigación y trabajo con materiales naturales.

Tras graduarse, viajó a Colombia y México, donde tomó contacto con comunidades originarias y descubrió nuevas formas de entender el textil como práctica cultural, espiritual y comunitaria. Esa experiencia transformó su perspectiva sobre el diseño y despertó su interés por las fibras naturales, los tintes ancestrales y los saberes tradicionales de América Latina.

Durante su estadía en México también se desempeñó como docente e investigadora, enfocándose en el arte textil indígena y en la problemática del plagio dentro de la industria de la moda. Más tarde comenzó a investigar los textiles argentinos y el uso de tintes naturales del litoral, profundizando especialmente en el trabajo con chaguar y en los conocimientos de comunidades Wichí del Chaco y Salta.