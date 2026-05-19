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    Carmen Petri volvió a destacarse en Es mi sueño con una emotiva versión de Queen

    La joven cantante pergaminense Carmen Petri superó la segunda ronda del certamen televisivo que conduce Guido Kaczka por eltrece. Interpretó Love of My Life acompañada solo por piano y recibió elogios del jurado.

    19 de mayo de 2026 - 12:21
    Con una interpretación íntima y cargada de emoción de Love of My Life, la pergaminense Carmen Petri logró una nueva ovación en Es mi sueño y avanzó a la siguiente instancia del certamen televisivo.

    Con una interpretación íntima y cargada de emoción de Love of My Life, la pergaminense Carmen Petri logró una nueva ovación en Es mi sueño y avanzó a la siguiente instancia del certamen televisivo.

    CAPTURA DE PANTALLA

    La joven cantante pergaminense Carmen Petri volvió a destacarse en la pantalla nacional al superar con gran repercusión la segunda ronda de Es mi sueño, el programa de talentos que emite eltrece y conduce Guido Kaczka, reciente ganador del Martín Fierro de Oro.

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    En esta nueva presentación, la artista local ofreció una emotiva interpretación de Love of My Life, el clásico de Queen, acompañada únicamente por piano, que logró captar la atención del jurado y del público.

    Carmen Petri y una elogiosa devolución

    Su actuación recibió la aprobación unánime de los jurados Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton, quienes destacaron la calidad vocal, la sensibilidad interpretativa y la presencia escénica de la joven pergaminense.

    Petri ya había dado un importante paso en la primera ronda del certamen, cuando interpretó en español el tema Como yo nadie te ha amado, versión de Jon Bon Jovi, logrando entonces una muy buena devolución del jurado y consolidando su lugar entre las voces más prometedoras del programa.

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