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    • Expoauto 2026 en Ramallo: homenajearán al "Flaco" Traverso en una gran muestra automovilística

    La exposición organizada por Fierros del Paraná se realizará el 5 de julio en Ramallo con entrada gratuita, caravana y actividades solidarias.

    22 de mayo de 2026 - 19:00
    La agrupación Fierros del Paraná programó una exposición de vehículos multimarca y multiestilo denominada Expoauto para el domingo 5 de julio a partir de las 10:00 horas. La jornada contará con acceso libre y gratuito para el público.

    La agrupación Fierros del Paraná programó una exposición de vehículos multimarca y multiestilo denominada Expoauto para el domingo 5 de julio a partir de las 10:00 horas. La jornada contará con acceso libre y gratuito para el público.

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    La pasión por los fierros volverá a sentirse con fuerza en la ciudad de Ramallo con una nueva edición de Expoauto, la tradicional muestra multimarca y multiestilo organizada por la agrupación Fierros del Paraná. El evento se desarrollará el domingo 5 de julio desde las 10:00 y tendrá como eje central un homenaje al histórico piloto Juan María “El Flaco” Traverso.

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    Expoauto 2026 llega con entrada libre y actividades para toda la familia

    La propuesta reunirá a vehículos clásicos, personalizados, deportivos y de distintas categorías en una jornada pensada para fanáticos del automovilismo y vecinos de toda la región. Desde la organización confirmaron que el acceso será totalmente libre y gratuito, buscando que familias enteras puedan disfrutar de una experiencia diferente vinculada al mundo motor.

    Uno de los momentos más esperados será la caravana de automóviles que recorrerá las calles de Villa Ramallo y Ramallo Pueblo, generando un gran despliegue visual y convocando a cientos de aficionados.

    Además de la exposición, el cronograma incluirá sorteos, premios para diferentes categorías de vehículos y entrega de reconocimientos a los clubes y agrupaciones participantes.

    El homenaje al “Flaco” Traverso será uno de los momentos centrales

    La edición 2026 tendrá un componente emotivo especial con el homenaje dedicado a Juan María “El Flaco” Traverso, considerado una de las máximas leyendas del automovilismo argentino. Su figura continúa siendo referencia obligada para varias generaciones de pilotos y seguidores del deporte motor.

    La organización buscará recordar la trayectoria del múltiple campeón argentino a través de distintas actividades durante la jornada, en un reconocimiento que seguramente despertará emoción entre quienes crecieron siguiendo sus históricas carreras en el Turismo Carretera, TC2000 y otras categorías nacionales.

    Traverso dejó una huella imborrable en el automovilismo argentino gracias a su carisma, competitividad y una carrera repleta de títulos y momentos memorables que todavía permanecen vivos en la memoria de los fanáticos.

    Expoauto también tendrá una campaña solidaria para el fútbol femenino

    Más allá de la exhibición automovilística, el encuentro tendrá un importante objetivo solidario. Durante toda la jornada se colocarán urnas para recibir colaboraciones destinadas a financiar los viajes de las divisiones de fútbol femenino del Club Matienzo.

    La iniciativa apunta a acompañar el crecimiento de la disciplina y colaborar con los gastos que demandan los traslados para disputar competencias regionales.

    Asimismo, personal del Ejército Argentino participará del evento ofreciendo mate cocido y productos de panificación para los asistentes, sumando otro atractivo a una propuesta que combina automovilismo, entretenimiento y compromiso comunitario.

    Desde Fierros del Paraná destacaron que esperan una importante convocatoria de expositores y público de distintas localidades de la región, consolidando a Expoauto como uno de los encuentros automotores más destacados del corredor norte bonaerense.

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