Dúo de Almas: Betty Ponce y Mónica Solá compartirán escenario por primera vez

Las reconocidas cantantes pergaminenses Betty Ponce y Mónica Solá se presentarán juntas por primera vez en un espectáculo especialmente preparado para celebrar la música y el encuentro artístico. Bajo el nombre Dúo de Almas , la propuesta transmitirá emociones, canciones populares y sensibilidad interpretativa.

El show tendrá lugar el próximo sábado 23, a las 21:00, en Florentino Teatro Bar , espacio que volverá a convertirse en escenario de una velada íntima y musical con artistas locales de amplia trayectoria.

Las voces de Ponce y Solá estarán acompañadas por Roberto Lanzillotta y Antonio Aubel en guitarras, junto a Claudio Nasier en percusión, conformando un ensamble pensado para recorrer distintos géneros y matices del repertorio popular. El sonido del espectáculo estará a cargo de Carlos Basso.

“Celebramos el encuentro con la música una vez más”, expresaron las protagonistas al anunciar este concierto que marcará el debut compartido de ambas artistas sobre un mismo escenario.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos y ya pueden adquirirse comunicándose a los teléfonos 2477 628766 (Mónica), 2477 341650 (Betty) o 2477 554459 (Florentino). En puerta, el valor será de 12 mil pesos.

Sobre Mónica Solá

Para quienes aún no conocen su historia, Mónica Solá comenzó su camino artístico en un taller de canto, como una actividad recreativa. Sin embargo, en 2017 dio el salto y decidió lanzarse como solista. Desde entonces, su crecimiento ha sido sostenido, y 2024 marcó un punto de inflexión en su carrera, con numerosas presentaciones fuera de Pergamino.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran su paso por la Peña Oficial de Baradero, la Feria de Mataderos y su participación en un programa de Radio Nacional Folklórica. También fue parte de la Fiesta de la Estaca, diversas peñas solidarias y, con gran éxito, presentó el espectáculo integral Mujeres Argentinas en el Teatro Unión Ferroviaria de Pergamino. Esta emblemática obra, creada por el pianista Ariel Ramírez, el historiador Félix Luna contó con la dirección general del destacado músico local Roberto Lanzillotta.

Sobre Betty Ponce

Con una trayectoria consolidada en los medios locales -como locutora en Canal 4 y LT 35 Radio Mon-, Betty Ponce se hizo conocida como intérprete a partir de su participación en la recordada “Peña del 4”, donde comenzó a aflorar su pasión por la música. Desde hace doce años integra el proyecto “Boleros”, y en agosto de 2023 retomó los escenarios como solista con el apoyo del programa radial “Tiempo de folklore”. En el año 2025 presentó en el Teatro Unión Ferroviaria el espectáculo “El tango aquel”.