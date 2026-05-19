Bien argentino: Cora Tulliani y Marina Luc se unen en un show de música popular

Marina Luc y Cora Tulliani subirán al escenario de Florentino Teatro Bar con una propuesta atravesada por el tango, la poesía y melodías emblemáticas.

La música ciudadana y el cancionero popular argentino serán protagonistas de Bien argentino , el espectáculo que reunirá sobre el escenario a las reconocidas cantantes pergaminenses Cora Tulliani y Marina Luc .

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Como su nombre lo anticipa, el espectáculo recorrerá algunas de las obras más representativas de la música nacional, fusionando tango, melodías populares y canciones emblemáticas del repertorio argentino en las voces de dos destacadas referentes culturales de la ciudad.

La propuesta será este viernes 22, a las 21:00, en Florentino Teatro Bar –Loreno Moreno 982- y contará además con el acompañamiento musical de Fernando Vila en teclados y coros, Joaquín Medrán en guitarra y Oscar Bocha Luca en bandoneón, conformando un ensamble que aportará profundidad y calidez a cada interpretación.

Con una puesta pensada para celebrar las raíces musicales argentinas, Bien argentino invita al público a compartir una noche atravesada por la nostalgia, la poesía y la fuerza de la canción popular.

Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al 2477 554459.

Sobre Cora Tulliani

Con una trayectoria forjada en escenarios y festivales, Cora Tulliani se ha consolidado como una de las voces más representativas de la música popular en Pergamino y la región. Su camino artístico comenzó desde muy joven, ligada al folklore, y con el tiempo fue ampliando su repertorio hacia el tango, el bolero y la canción latinoamericana, construyendo un estilo propio atravesado por la sensibilidad interpretativa.

A lo largo de los años, participó en certámenes y festivales de relevancia, como el Pre Cosquín y el Pre Baradero, además de presentarse en escenarios de distintos puntos del país y del exterior. Su recorrido incluye también experiencias internacionales, donde llevó el cancionero argentino a nuevos públicos.

Más allá de su faceta como intérprete, Tulliani mantiene un fuerte vínculo con la formación artística, desarrollando espacios de enseñanza y acompañando a nuevas generaciones de cantantes. Su presencia constante en la escena local, tanto en proyectos solistas como colectivos, da cuenta de una artista en permanente evolución, comprometida con la música y su comunidad.

Marina Luc

Marina Luc comenzó su camino en la música durante la adolescencia, cuando integró el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, dirigido en aquel entonces por el reconocido maestro Hugo Ramallo. Aquella experiencia marcó el inicio de una formación artística que, con el paso de los años, la llevaría a consolidarse como una de las voces locales vinculadas al tango y la canción popular.

Su acercamiento al género ciudadano también estuvo acompañado por la participación en los Torneos Bonaerenses, donde compitió en la categoría Tango, dando sus primeros pasos sobre escenarios y certámenes provinciales. Desde entonces, Luc fue construyendo un estilo interpretativo propio.

“En casa siempre se escuchó tango y tenía un par de intérpretes conocidos, pero fue todo un aprendizaje, ya que es un género muy difícil de interpretar, tanto por sus letras como por su melodía y ritmo; costó aprender a frasear”, expresó la cantante en una entrevista concedida a LA OPINION. Entre sus principales referentes musicales menciona a figuras como María Graña, Luis Miguel y Celine Dion, artistas de estilos diversos que influyeron en su formación vocal e interpretativa.

A lo largo de su trayectoria, Marina Luc participó en distintos certámenes y encuentros regionales dedicados al tango, destacándose recientemente en el Festival Internacional de Tango de Junín, donde volvió a demostrar su calidad artística y su compromiso con un género de profunda tradición cultural.