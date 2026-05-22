Cinema Pergamino renueva su cartelera con el esperado regreso del universo Star Wars y una nueva apuesta de terror

Suspenso, rutas desiertas y una presencia demoníaca marcan el clima de El pasajero del diablo, la nueva apuesta de terror sobrenatural dirigida por André Øvredal.

El universo de Star Wars: Mandalorian y Grogu llega a Cinema Pergamino con una nueva aventura protagonizada por Din Djarin y Grogu.

Cinema Pergamino presenta desde este viernes una cartelera renovada que combina dos de los géneros más convocantes del cine actual: la aventura épica y el terror sobrenatural. Por un lado, desembarca en la pantalla grande Star Wars: Mandalorian y Grogu , una de las producciones más esperadas del año, que expande el universo creado por George Lucas con el regreso de dos de sus personajes más queridos por el público. Por otro, llega El pasajero del diablo , una inquietante propuesta de horror dirigida por André Øvredal , que apuesta al suspenso y a la tensión psicológica.

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La programación se completa con títulos que continúan convocando espectadores, entre ellos El diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat 2 y Súper Mario Galaxy, la película .

El viernes llega a las salas de Cinema Pergamino Star Wars: Mandalorian y Grogu, una de las películas más esperadas del año. La nueva entrega perteneciente a la saga más adorada por millones de fans, generación tras generación, a lo largo de los últimos 49 años. Y con ella llegan los dos personajes más icónicos de las nuevas aventuras del mundo Star Wars, el rudo cazarrecompensas de gran corazón y su joven y tierno acompañante.

El Mandaloriano y Grogu emprenden su misión más emocionante hasta la fecha en “The Mandalorian and Grogu”, de Lucasfilm. El malvado Imperio ha caído, pero quedan señores de la guerra imperiales esparcidos por toda la galaxia. Entre tanto, la incipiente Nueva República se esfuerza por proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, logrando la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu. Dirigida por Jon Favreau, también está protagonizada por la gran Sigourney Weaver.

Dirección: Jon Favreau. Actores principales: Sigourney Weaver, Pedro Pascal. Voces originales: Jeremy Allen White. Género: fantasía, ciencia ficción, aventuras, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 132 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

El pasajero del diablo

Embed - El Pasajero del Diablo | Tráiler Oficial (DOBLADO) – André Øvredal, Jacob Scipio, Lou Llobell

El Pasajero del Diablo, la nueva apuesta de horror sobrenatural dirigida por André Øvredal. El título ha sido posicionado como un proyecto de alto impacto por el estudio, que articula su lanzamiento alrededor de la promesa de una experiencia exclusivamente cinematográfica y una campaña marcada por el horror atmosférico. El tráiler oficial refuerza esa estrategia: una secuencia inicial sobre desapariciones en rutas, imágenes cargadas de tensión y una línea directa que advierte: “nadie escapa del pasajero”.

A diferencia de otros estrenos de género, la película aparece respaldada por un equipo con historial probado en el mercado internacional. Øvredal, responsable de títulos como La autopsia de Jane Doe y Historias de miedo para contar en la oscuridad, lidera una producción desarrollada desde 18Hz y Coin Operated, en colaboración con Domain Entertainment y una nómina de productores ejecutivos entre los que se incluyen Jenny Hinkey, Nathan Samdahl y Pete Chiappetta. El protagonismo recae en Melissa Leo, Jacob Scipio y Lou Llobell, consolidando la presencia de figuras reconocidas tanto en circuitos de terror como en producciones mainstream.

Sinopsis: Después de que una joven pareja sea testigo de un espantoso accidente en la autopista, pronto se dan cuenta de que no se han marchado solos del lugar del siniestro, ya que una presencia demoníaca llamada “El Pasajero”, que no descansará hasta acabar con ambos, convierte su aventura en furgoneta en una pesadilla.

Dirección: André Øvredal. Actores principales: Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio. Género: thriller, terror. Origen: Estados Unidos. Duración: 94 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años.