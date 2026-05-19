Mónica Graciela Membriani presenta su primer libro de poemas y prosas

La docente y escritora nacida en Rojas , Mónica Graciela Membriani, presentará su primer libro de poemas y prosas, titulado Vivencias del alba , una obra atravesada por recuerdos, emociones y reflexiones íntimas.

La ceremonia se realizará el viernes 22 de mayo a las 18:30 en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez , ubicada en la intersección de avenida Colón y Mitre, en un encuentro abierto a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

El acto contará además con la participación especial de la cantante Natalia Ramallo , quien aportará un marco musical a la velada, acompañando la presentación literaria en un clima artístico.

Membriani integra el taller literario Florilegio , coordinado por la escritora Marta Susana Siciliano , autora también del prólogo del libro. Desde ese espacio de formación y creación literaria, la autora fue dando forma a los textos que hoy componen esta primera publicación, en la que confluyen poesía y prosa con una impronta personal y evocadora.

Sobre el libro y su autora Mónica Graciela Membriani

A modo de prólogo de Vivencias del alba, Marta Susana Siciliano trazó un recorrido sensible por la vida y la vocación literaria de Mónica Graciela Membriani, autora nacida en Rojas y radicada en Pergamino desde 1980, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional y personal.

“Mónica Graciela Membriani, nacida en Rojas, provincia de Buenos Aires, vive en Pergamino desde 1980. Docente, inició su carrera como maestra rural, maestra y vice directora en nivel inicial y maestra de adultos. Más tarde, por concurso, se desempeñó como Inspectora Jefe de Nivel Inicial en Pergamino e Inspectora Distrital hasta jubilarse. Reparte su vida entre los dos espacios con familia, trabajo y amistades que sumó en estos años”, escribió Siciliano al presentar a la autora.

En el texto introductorio, la escritora destaca además el regreso de Membriani a la escritura, una pasión nacida en la infancia y recuperada tras su retiro de la actividad docente. “Nos deleita con su primer libro donde engarza poemas, cuentos y relatos. Desde niña escribe poesía estimulada por una maestra en la escuela rural. Pasión que abandonó con los estudios superiores y posteriormente el trabajo. Al jubilarse retomó esa vocación en 2013, en el taller literario Florilegio al que asiste actualmente”, señaló.

Siciliano también reflexiona sobre la convivencia entre poesía y narrativa dentro de la obra, retomando una célebre frase de Julio Cortázar: “Estoy tercamente convencido de que verso y prosa se potencian recíprocamente y que lecturas alternadas no las agreden ni derogan”. A partir de esa idea, añade: “Pienso al contrario, producen en el lector un intercambio que, en la alternancia, lleva al lector hacia un viaje con diversos matices que lo atrapan”.

En relación con el contenido de Vivencias del alba, Siciliano subraya la sensibilidad y la mirada humana que atraviesan cada uno de los textos. “La autora muestra su capacidad de asombro y revaloriza el ser esencial de la infancia, los límites del recuerdo y la presencia conmovedora de los antepasados, asuntos que predominan en los textos”, expresó.

Asimismo, remarcó la sencillez expresiva y la profundidad emocional de la escritura de Membriani: “La pluma sencilla y clara atraviesa el paisaje de la niñez, la bella estampa que ofrece la naturaleza, la figura de su madre, la abuela, el amor adolescente y hace un recorrido por los escollos de la vida; siempre con una filosofía de ampliar el horizonte para alcanzar los anhelos de un ser humano que desborda afecto y solidaridad”.

El prólogo también destaca la imaginación presente en los relatos y cuentos de ficción que integran la publicación. “Posee rica imaginación manifiesta en los cuentos y relatos de ficción donde desarrolla tramas de intriga con un lenguaje simple y a la vez atrapante que conduce en la mayoría a un desenlace increíble”, afirmó.

Finalmente, Siciliano invitó a descubrir la obra desde una lectura emotiva y cercana: “Invito a leer este racimo de ternura que labrará en el espíritu una huella de sensaciones plenas de armonía, amor y paz”, concluyó.