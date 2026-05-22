Douglas arranca la segunda rueda en Chivilcoy con el desafío de volver al triunfo

Con el objetivo de volver rápidamente a la senda del triunfo tras perder el invicto, Douglas Haig visitará este sábado desde las 15:30 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la décima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A . El encuentro, que marcará el inicio de la segunda rueda, se disputará en el estadio “José María Paz” y contará con el arbitraje del pampeano Franco Morón.

Douglas va por otro paso firme en Rafaela ante su escolta 9 de Julio

Más allá del traspié sufrido el domingo pasado en Rafaela, el presente del Fogonero continúa siendo ampliamente positivo. El equipo dirigido por Sebastián Cejas cerró la primera rueda como líder absoluto de la Zona 1 con 22 puntos, cinco por encima de su escolta, 9 de Julio de Rafaela.

La derrota 2 a 0 frente a 9 de Julio significó el final de un invicto de ocho partidos para Douglas Haig. Hasta ese compromiso, el conjunto pergaminense había construido una campaña casi perfecta, con siete triunfos y un empate en las primeras ocho fechas.

El Rojinegro había comenzado el certamen con seis victorias consecutivas , mostrando autoridad, solidez defensiva y eficacia ofensiva. Esa producción le permitió afirmarse rápidamente en la cima de las posiciones y transformarse en uno de los equipos más regulares de la categoría.

En Rafaela, sin embargo, el equipo no logró sostener el nivel que había exhibido en gran parte del torneo. El encuentro fue intenso y parejo durante gran parte del primer tiempo, aunque Douglas Haig tuvo dificultades para generar situaciones claras ante un rival ordenado y efectivo.

Cuando parecía que la etapa inicial terminaba igualada, un error en la salida le permitió a Maximiliano Solari marcar el 1 a 0 para el conjunto rafaelino. En el complemento, Douglas Haig adelantó líneas y buscó reaccionar con varias modificaciones dispuestas por “Terremoto” Cejas, pero no encontró claridad en ataque y terminó dejando espacios que el local aprovechó sobre el cierre para liquidar el partido con el tanto de Andriotto.

Pese a esa derrota, el panorama continúa siendo favorable para el Rojinegro, que mantiene una diferencia importante respecto de sus perseguidores y depende de sí mismo para sostener el liderazgo.

tabla douglas

Un rival que viene de ganar

El compromiso en Chivilcoy no será sencillo. Gimnasia llega en un buen momento futbolístico y ocupa actualmente el cuarto lugar con 14 puntos, dentro de los puestos de clasificación a la próxima instancia, reservado para los cinco primeros.

El equipo conducido por Alberto Salvaggio viene de derrotar con autoridad 3 a 0 a Defensores de Villa Ramallo. Mauro Gutiérrez abrió el marcador y Patricio Ferreira anotó los otros dos goles para un conjunto que mostró contundencia ofensiva. Ese triunfo le permitió recuperarse de la caída sufrida en la fecha anterior ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y consolidarse entre los protagonistas de la zona.

Dentro del plantel chivilcoyano aparecen además dos futbolistas pergaminenses: el defensor Franco Flores, una de las referencias de la última línea, y Valentín Robatto, quien también integra el equipo dirigido por Salvaggio.

Cejas recupera una pieza clave

Pensando en este compromiso, Sebastián Cejas tendrá una noticia positiva con el regreso de Brian Meza. El mediocampista cumplió ante 9 de Julio la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas y volvería a la formación titular.

La presencia de Meza resulta clave para el funcionamiento del mediocampo rojinegro, tanto por su despliegue como por su capacidad para recuperar y distribuir el balón. Su retorno se daría en lugar de Lautaro Ojeda.

La principal baja estará en la defensa. El zaguero central Lucas López quedó descartado debido a una sobrecarga en el cuádriceps. En Rafaela había abandonado el campo al inicio del segundo tiempo y su reemplazante fue Agustín Pezzi, quien ahora aparece con grandes posibilidades de integrar la alineación inicial.

Con esas modificaciones, Douglas formaría con Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Mariano Mauri y Luciano Cuello; Robertino Seratto, Brian Meza y Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez o Carlos Arriola.

El antecedente de la primera fecha

En la primera fecha del campeonato, Douglas Haig derrotó 2 a 1 a Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Miguel Morales. Aquella tarde, el Fogonero comenzó a construir su gran campaña con goles de Jonatan Palacio y Lucas López. Ese triunfo fue el punto de partida de una racha notable que incluyó seis victorias consecutivas.

Ahora, ya en el inicio de la segunda mitad de la primera fase, Douglas intentará demostrar que la derrota sufrida en Rafaela fue apenas un traspié dentro de una campaña que hasta aquí lo tiene como el equipo más sólido de la Zona 1 del Torneo Federal A.