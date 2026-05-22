Música, teatro, cine y ferias: una agenda cultural cargada de propuestas para el fin de semana

El fin de semana llega con una amplia y diversa programación cultural en Pergamino y localidades cercanas. Habrá música en vivo en distintos escenarios, teatro independiente, propuestas literarias, exposiciones de arte, estrenos cinematográficos y ferias populares para disfrutar en familia. Diversas actividades en el Museo Municipal, ArteMás, Habemus Theatrum, Espacio GAE, Florentino Teatro Bar, El Yerta, Ritmo Club, Bufet 88, Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez y Don Pedro con Espinas. A esto se suman las opciones permanentes de visitas a museos y espacios históricos de la ciudad y la región.
Echevarría 555, hasta el 30 de mayo, miércoles, jueves y viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.
Cinema Pergamino
Dos estrenos
Este viernes Cinema Pergamino se estrenan las películas Star Wars: Mandalorian y Grogu y El pasajero del diablo. Además, continúan en pantalla El diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat 2 y Súper Mario Galaxy, la película.
Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga
El Yerta Club Cultural
La programación del fin de semana
La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. Este sábado se presenta el espectáculo Cantoras triada folk, a cargo de Gala Anzotegui (Pergamino), Alma Romero (Colón) y Branda Bonavida (Corrientes). Participarán músicos invitados. El domingo la propuesta es Ronda Catonga, candombes del 25 de Mayo, con Orquesta Marrón, Ensamble Sudaca y Kun Aguirre.
Estrada 1953, sábado y domingo a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc
Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.
Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez
Mónica Membriani
Este sábado la docente y escritora rojense Mónica Graciela Membriani presentará su primer libro de poemas y prosas, titulado Vivencias del alba. El acto contará además con la participación especial de la cantante Natalia Ramallo.
Avenida Colón y Mitre, a las 18:30. Entrada libre y gratuita.
Florentino Teatro Bar
Bien Argentino y Dúo de Almas
Este viernes y sábado en Florentino Teatro Bar, habrá dos propuestas de música popular, a cargo de destacadas intérpretes locales. El viernes se presentan Cora Tulliani y Marina Luc con el show musical Bien Argentino, acompañadas por los músicos Fernando Vila, Bocha Luca y Joaquín Medrán. El sábado Betty Ponce y Mónica Solá proponen el espectáculo Dúo de Almas, acompañadas por los músicos Roberto Lanzillotta y Antonio Aubel en guitarras, junto a Claudio Nasier en percusión.
Lorenzo Moreno 982, viernes y sábado a las 21:00. Reservas al WhatApps 2477 554459.
Espacio GAE
La omisión de la familia Coleman
Este sábado en Espacio GAE vuelve a escena la obra La omisión de la familia Coleman, dirigida por Facundo Cruz y protagonizada por Pablo Mansilla, Pamela Lombari, Matías Lanzillotta, Marta Lere, Lucía Tiseyra, Meme Santoro, Fernando Songini y Luis Furlano.
Guido 722, a las 20:30. Ultima función el sábado 30. Reservas al 2477 508104.
Bufet 88 bailable
Música y baile
Este viernes, sábado y lunes habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presentan Magia Tropical y Tito el parrandero (anticipadas $6000). El sábado animará la noche la agrupación La adicta (anticipadas $5000). El lunes se presenta El Tigre Goro (anticipadas $6000). En las tres veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.
Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; lunes a las 20:30. Reservas al 2477 454321.
Ritmo Club Resto Bar
A pura música
Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana. Este viernes vuelven a presentarse juntos Keke Conte y Alberto Digilio con un espectáculo de música popular y rock nacional. El sábado Mónica Rodríguez festeja su cumpleaños con un show musical con músicos invitados.
Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30 y sábado a las 21:00. Entradas en ambas jornadas a $7000. Reservas al 2477 318000.
Habemus Theatrum
Yo ya no, Guayaquil, el encuentro y La Prudencia
Tres noches de teatro en Habemus Theatrum. Este viernes vuelve a escena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. El elenco está integrado por Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero (localidades agotadas). El sábado José Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua reponen Guayaquil, el encuentro, con dirección de Raúl Notta. El domingo vuelve a escena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. Actúan: Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva.
Jujuy 227, viernes a las 21:00; sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Anticipadas: 2477 451467.
Don Pedro con Espinas
Pergamino Under Fest
Este domingo en Don Pedro con Espinas se realizará Pergamino Under Fest, edición especial Revolución de Mayo, con la presentación de la banda Against. Como invitadas participarán las bandas Ramanegra, Invasión y Ravah.
Alvear 1545, apertura de puertas a las 21:00. Entradas por passline. Instagram: @pergaminounderfest
Espacio GAE
Doctor Streamer
Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de El médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.
Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104. La última función será el 31 de mayo, en el mismo horario.
Pinzón
Expo Feria de Mayo
Este domingo, en la localidad de Pinzón se desarrollará una nueva edición de la Expo Feria Semana de Mayo, una propuesta pensada para disfrutar en familia. Participarán más de 70 expositores. El evento incluirá shows musicales en vivo con las actuaciones de Alelí Florentin, Dani La Nueva Sensación, Swing Latino, Tony Lyon y Grupo Amanecidos.
Desde las 11:00 hasta las 18:00. Habrá servicio de bufet.
Museo Héroes de Malvinas
Visita
El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.
Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.
Casa Natal Illia
Visita al Museo
El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.
Avenida Jáuregui y Becerra.
Mariano Benítez
Museo Batallas de Cepeda
El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.
Museo Municipal
Historia de Pergamino
En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.
Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]