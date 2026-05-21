Trifecta y el valor de los cruces reales dentro del rap latino

Trifecta reúne a artistas de Argentina y México en una colaboración que recupera la tradición, los códigos y la identidad cultural del rap latinoamericano.

Trifecta. En los últimos años, la música urbana multiplicó sus cruces, sus alianzas y sus combinaciones posibles. Pero en paralelo también dejó una sensación cada vez más marcada: no todas las colaboraciones significan algo más allá del impacto inicial. Muchas aparecen como parte del movimiento constante de la industria, pensadas para sostener visibilidad, ampliar audiencias o alimentar la velocidad de circulación. En ese contexto, algunos encuentros logran llamar la atención por otro motivo: porque remiten a una lógica menos inmediata y más vinculada con la historia, la identidad y los códigos de una escena.

Trifecta puede leerse desde ese lugar. No tanto como un simple anuncio de lanzamiento, sino como un cruce entre artistas que provienen de territorios distintos, pero que forman parte de una tradición donde el rap todavía conserva un peso cultural que excede la novedad del estreno. La combinación entre Argentina y México , en ese sentido, no funciona solo como dato geográfico. También remite a dos escenas que, con recorridos propios, construyeron lenguajes, referencias y formas de legitimidad que siguen teniendo valor dentro del mapa del hip hop latino.

La participación de DJ Corne suma además otro elemento que amplía esa lectura. Su presencia vuelve a poner en primer plano una figura histórica de la cultura hip hop y recuerda que, incluso dentro de una escena transformada por nuevas dinámicas de consumo, todavía persisten marcas, roles y gestos que conectan con una tradición más larga.

Antes de su estreno en YouTube, Trifecta aparece entonces como algo más que un próximo single. Lo que despierta interés no es sólo la reunión de nombres, sino el tipo de vínculo que esa reunión sugiere. En una época donde gran parte del ecosistema musical parece empujado por lo instantáneo, ciertos cruces siguen funcionando como señales de otra cosa: una continuidad entre escenas, una afinidad construida desde el lenguaje del rap y una relación con la cultura que no necesita exagerarse para resultar significativa.

A partir de este viernes 22 en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eVtWROMqRBI

Los protagonistas de Trifecta

-CNO Kingteam, referente crucial en la cultura del Hip Hop argentino. Miembro de la BAS CREW, fundó KINGTEAM junto a Obie Wanshot, Neo Pistea y DJ Xolarz. Ganador del campeonato nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2006 y Freestyle Masacre Rosario 2010. En 2012 lanzó 'Mentes Distintas'. Ha sido juez en Batalla de los Gallos Red Bull y FMS. Compartió escenario con Wu Tang Clan. En 2023 lanza 'SHOOTERS' con el sello SSJ. El 22/05/2026 a las 20hs estrena 'Trifecta', nueva colaboración internacional con Eptos Uno, Deja Vu Modo Senin y DJ Corne.

-Eptos Uno, figura clave del rap underground mexicano y referente del freestyle hispano. Fundador de la liga Spit MX y ex competidor de Red Bull Batalla de los Gallos. Reconocido por su estilo técnico, crudo y callejero, construyó una carrera sólida dentro del boom bap latinoamericano. Compartió escenario con referentes internacionales del Hip Hop y colaboró con artistas de toda Latinoamérica.

-Deja Vu Modo Senin, representante del rap underground argentino y ADN de Zona Oeste. Con una identidad marcada por el boom bap clásico, letras filosas y fuerte impronta callejera, se consolidó como una voz respetada dentro de la cultura Hip Hop independiente. Freestyler, escritor y referente de la escena, mantiene una trayectoria activa entre competencias, cyphers y lanzamientos.

-DJ Corne es un DJ, productor musical y beatmaker argentino, reconocido dentro de la escena del hip hop y el rap. Es un referente local del turntablism y la técnica del scratch, destacándose por reivindicar el rol fundamental del DJ dentro de la cultura rapera. Su trabajo se enfoca fuertemente en el sonido clásico del rap latino. A menudo trabaja como beatmaker y musicaliza eventos, batallas y cyphers de la movida urbana nacional. Puedes encontrar sus producciones, colaboraciones y sesiones en plataformas como Spotify, Apple Music y SoundCloud.

Instagram: @deejaycorne