Tertulia Lírica en el Conservatorio de Música Pergamino para celebrar la Semana de Mayo

Diego Parrillo y Román Moreno Rubio encabezarán este jueves la Tertulia Lírica – Gala patria, una velada musical en homenaje a la Revolución de Mayo en el Conservatorio de Música Pergamino.

Este jueves 21, a las 21:00, se realizará en la sede del Conservatorio de Música Pergamino “Juan Carlos Paz” , ubicada en San Martín 621, la Tertulia Lírica – Gala patria , una velada musical especialmente organizada en vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 .

La propuesta reunirá al tenor Diego Parrillo y al pianista Román Moreno Rubio en un concierto que combinará piezas patrióticas con un repertorio de arias de ópera, zarzuela y música contemporánea. Durante la noche se interpretarán obras emblemáticas como el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín, la Marcha de San Lorenzo y Aurora , entre otras composiciones de distintos géneros y estilos.

La actividad se desarrollará en un clima íntimo y celebratorio, pensado para homenajear una fecha clave de la historia argentina a través de la música académica y popular. Las entradas tienen un valor de 12 mil pesos en venta anticipada y 15 mil pesos en puerta.

Por otra parte, el viernes 22 comenzará el ciclo “Ensayos abiertos en el Museo”, una propuesta destinada a acercar al público los procesos de trabajo de distintas agrupaciones musicales. La primera jornada tendrá lugar a las 19:00 y contará con la participación de la R.M. Jazz Orquesta.

Los asistentes podrán observar y escuchar cómo se desarrolla un ensayo de la formación, apreciando el trabajo de cada sección instrumental y vocal. El repertorio incluirá interpretaciones con instrumentos de viento, contrabajo, piano, guitarra eléctrica y voces, en una experiencia pensada para compartir la cocina interna de una orquesta en pleno proceso creativo.

Ese mismo viernes, además, alumnos del Conservatorio participarán del acto organizado por la Escuela Normal de Pergamino. Tobías Montenegro y Diego Palavecino, ambos en guitarra, ofrecerán un repertorio folklórico integrado por chacareras y gatos.

La música como derecho social

En continuidad con las actividades institucionales, el próximo 26 de mayo a las 10:00 la Orquesta Estable del Conservatorio se presentará en el Colegio Industrial de Pergamino en el marco del proyecto “La música como derecho social”.

La iniciativa busca promover el acceso democrático a los bienes culturales, fortalecer la educación artística y contribuir a la construcción de la memoria colectiva, en consonancia con el “Año de los derechos humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, impulsado por el Gobierno bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Desde el Conservatorio señalaron que el proyecto contempla visitas a distintas instituciones educativas de la ciudad, tomando como eje los principios establecidos por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que reconoce a la educación artística como un derecho y un aspecto fundamental para el desarrollo crítico, expresivo e integral de los estudiantes.

Regresa 9 Lunas de España

Luego de las exitosas funciones realizadas anteriormente, el espectáculo 9 Lunas de España volverá a presentarse el sábado 20 de junio a las 21:00 en la sala Habemus Teatrum, ubicada en Jujuy 227.

La obra propone un recorrido poético y musical por el universo de Federico García Lorca, especialmente a partir de su célebre “Romancero Gitano”, abordando las últimas “nueve lunas” de vida del poeta y dramaturgo español antes de su muerte.

La dirección general está a cargo de Oscar Francisco Isa, actor, docente y escritor pergaminense de reconocida trayectoria. El elenco musical está integrado por Karen Scrinzi (soprano), Miguel Brunel (tenor y flauta traversa), Manuel Cortaza (arreglos, guitarra y violín), Ariel Colombo (percusión), Facundo Rodríguez (piano y violín) y Javier González (contrabajo y percusión).

La propuesta apunta a acercar la obra de García Lorca a adolescentes, jóvenes y adultos mediante un lenguaje accesible y una puesta escénica que combina música, poesía y teatro.

Las entradas pueden adquirirse en el Conservatorio de Música, San Martín 621 (teléfono 2477-363842), y en Habemus Teatrum, teléfono 2477-451467.