lunes 19 de enero de 2026
    • Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación

    Tras atravesar un delicado cuadro de salud, el reconocido chef argentino inició una nueva etapa de recuperación en la zona rural de San Pedro.

    19 de enero de 2026 - 09:45
    Christian Petersen está en plena recuperación tras su internación y mostró cómo son sus días en La Villa Rural, su granja familiar en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

    Christian Petersen está en plena recuperación tras su internación y mostró cómo son sus días en La Villa Rural, su granja familiar en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

    Luego de atravesar un complejo problema de salud que lo mantuvo alejado de la actividad pública, Christian Petersen comenzó una etapa clave de recuperación en su campo de San Pedro. El reconocido chef argentino eligió la tranquilidad del entorno rural y el acompañamiento de su familia para enfocarse en su bienestar físico y emocional.

    Christian Petersen y su recuperación tras el problema de salud

    El cocinero retomó de manera gradual sus compromisos laborales luego de recibir el alta médica. A través de sus redes sociales, compartió imágenes que reflejan su regreso al trabajo, acompañado por Sole Martins, manager y socia de Petersen Cocineros, la empresa gastronómica que integra junto a su hermano Roberto.

    San Pedro, el refugio elegido por el chef argentino

    Al salir del ámbito hospitalario, Petersen decidió instalarse en su campo de San Pedro, destacando la importancia del silencio, la naturaleza y la introspección como pilares para su recuperación. En distintas publicaciones mostró escenas cotidianas del entorno rural, que definió como fundamentales para recomponer fuerzas.

    El rol de la familia y el regreso gradual al trabajo

    El acompañamiento familiar fue central durante este proceso, en especial el de su esposa, Sofía Zelaschi. El chef compartió registros de entrenamientos y momentos compartidos, subrayando el valor del apoyo cercano. “Recuperando día a día”, expresó Petersen, reflejando un regreso pausado pero firme a su rutina laboral y personal.

