sábado 08 de noviembre de 2025
    • Baradero: Detectan dos casos de tos convulsa en adolescentes y activan protocolos sanitarios

    Autoridades sanitarias confirmaron dos casos de tos convulsa en adolescentes de 12 y 13 años en Baradero.

    8 de noviembre de 2025 - 10:55
    La alerta instruye a las autoridades a incrementar controles sobre cuadros respiratorios compatibles con la enfermedad

    La alerta instruye a las autoridades a incrementar controles sobre cuadros respiratorios compatibles con la enfermedad

    Google-ilustrativa

    El secretario de Salud de Baradero, Darío Puede, confirmó la detección de dos casos de tos convulsa en adolescentes de 12 y 13 años, lo que generó la activación de protocolos sanitarios en sus hogares y en la escuela. Los pacientes permanecen bajo tratamiento ambulatorio y se reforzaron controles de vacunación para prevenir nuevos contagios.

    Salud: Alerta epidemiológica y activación de protocolos

    Según explicó el funcionario, la alerta instruye a las autoridades a incrementar controles sobre cuadros respiratorios compatibles con la enfermedad. Al ser pacientes escolarizados, se convocó a una reunión con directivos y se establecieron medidas de aislamiento de cinco días en el entorno familiar para evitar posibles contagios.

    Tratamiento ambulatorio y vacunación

    Aunque los casos no requirieron internación, se insiste en verificar el calendario de vacunación, especialmente en menores. El hospital local cuenta con dosis disponibles y ya comenzó a reforzar la aplicación preventiva, clave para cortar posibles cadenas de transmisión.

    Qué es la tos convulsa y cómo se manifiesta

    Conocida también como coqueluche, la tos convulsa es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al sistema respiratorio. Comienza con síntomas leves y progresa hacia episodios de tos intensa que no se detienen y pueden provocar vómitos. Los síntomas suelen aparecer entre siete y diez días después del contagio y pueden agravarse especialmente en lactantes.

