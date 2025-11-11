martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero: Por la última amenaza de bomba a la Escuela Ferrari allanaron un domicilio y secuestraron celulares

    Avanza en la investigación tras la falsa amenaza de bomba detectada en la Escuela Ferrari de Baradero. Personal policial hizo allanamiento.

    11 de noviembre de 2025 - 16:05
    El procedimiento lo realizó ayer personal de la Sub DDI y de la Policía de Baradero. Fue en una vivienda de calle Malvinas Argentinas al 1700 aproximadamente.&nbsp;

    El procedimiento lo realizó ayer personal de la Sub DDI y de la Policía de Baradero. Fue en una vivienda de calle Malvinas Argentinas al 1700 aproximadamente. 

    tulineadirecta

    La investigación por la última amenaza de bomba realizada contra la Escuela Ferrari de Baradero sumó un nuevo avance judicial. En las últimas horas, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Malvinas Argentinas, donde fueron secuestrados tres teléfonos celulares y notificado el principal involucrado, en el marco de una causa por intimidación pública.

    Lee además
    Con una convocatoria masiva, el pasado jueves tuvo lugar en el Paseo del Puerto, la Expo Futuro 2025.

    Baradero: Expo Futuro 2025 impulsó oportunidades educativas y laborales para jóvenes
    El lunes por la mañana, Luis inició una travesía en bicicleta desde la provincia de Tucumán con destino a Baradero, donde construyó una réplica de la Casa Histórica como gesto de amor hacia su esposa.

    Otro gesto de amor en Baradero: comenzó la travesía en bicicleta para unir dos casas históricas

    Avance judicial por la amenaza en la Escuela Ferrari

    El hecho tuvo lugar el 28 de octubre de 2025, cuando personal policial de la Estación Comunal Baradero recibió un llamado telefónico alertando sobre un presunto artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo ubicado en calles Thames y Bulnes. La directora del instituto había encontrado un dispositivo extraño en el interior de un baño, lo que activó inmediatamente el protocolo de evacuación.

    Ante la situación, se dio intervención a la División Explosivos para la inspección del edificio y se inició la instrucción judicial correspondiente desde la Unidad Fiscal N° 8 de Baradero, debido a la gravedad y repercusión institucional del episodio.

    Investigación y análisis de llamadas telefónicas

    A partir de la denuncia, personal de la Sub DDI Baradero – San Pedro, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal, inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de listados telefónicos y comunicaciones entrantes al establecimiento educativo. Estas pericias permitieron identificar el origen de la llamada que dio inicio a la alarma y determinar su presunta autoría.

    Los investigadores cotejaron registros y ubicaron coincidencias que derivaron en la solicitud de medidas judiciales por parte del Ministerio Público, buscando preservar elementos probatorios y avanzar en la imputación.

    Allanamiento y secuestro de teléfonos celulares

    Con orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás, los agentes realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Malvinas Argentinas al 1700 aproximadamente. El operativo arrojó resultado positivo, con el secuestro de tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos.

    Además, fue notificado el titular de la línea telefónica señalada como responsable de la llamada intimidatoria. La causa continúa su curso mientras se analiza material digital para determinar posibles vínculos con amenazas previas registradas en la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Expo Futuro 2025 impulsó oportunidades educativas y laborales para jóvenes

    Otro gesto de amor en Baradero: comenzó la travesía en bicicleta para unir dos casas históricas

    Vecinos reclaman al Hospital de Baradero la entrega de medicación preventiva contra la tos convulsa

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Baradero: Comenzó la recuperación del vivero municipal y buscan sumar actividades con participación vecinal

    Baradero: Detectan dos casos de tos convulsa en adolescentes y activan protocolos sanitarios

    Baradero: "Compren el medicamento": controversia por la respuesta del subsecretario de Salud

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    arba: la patente pasara a pagarse de manera mensual en la provincia

    Arba: la patente pasará a pagarse de manera mensual en la Provincia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juicio oral se desarrolló en dos audiencias entre el lunes y el martes en el Tribunal Criminal.

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza
    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    A más de un mes de la explosión nada parece haber cambiado en el Instituto Comercial Rancagua

    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) albergó la 24ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas de Optimist, que reunió a más de 400 niños y niñas navegantes de distintas partes del país y del exterior.

    San Pedro: Más de 400 jóvenes navegantes participaron del Encuentro Nacional e Internacional de Optimist