Baradero: Por la última amenaza de bomba a la Escuela Ferrari allanaron un domicilio y secuestraron celulares

La investigación por la última amenaza de bomba realizada contra la Escuela Ferrari de Baradero sumó un nuevo avance judicial. En las últimas horas, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Malvinas Argentinas, donde fueron secuestrados tres teléfonos celulares y notificado el principal involucrado, en el marco de una causa por intimidación pública.

El hecho tuvo lugar el 28 de octubre de 2025, cuando personal policial de la Estación Comunal Baradero recibió un llamado telefónico alertando sobre un presunto artefacto explosivo dentro del establecimiento educativo ubicado en calles Thames y Bulnes. La directora del instituto había encontrado un dispositivo extraño en el interior de un baño, lo que activó inmediatamente el protocolo de evacuación.

Ante la situación, se dio intervención a la División Explosivos para la inspección del edificio y se inició la instrucción judicial correspondiente desde la Unidad Fiscal N° 8 de Baradero, debido a la gravedad y repercusión institucional del episodio.

A partir de la denuncia, personal de la Sub DDI Baradero – San Pedro, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal, inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de listados telefónicos y comunicaciones entrantes al establecimiento educativo. Estas pericias permitieron identificar el origen de la llamada que dio inicio a la alarma y determinar su presunta autoría.

Los investigadores cotejaron registros y ubicaron coincidencias que derivaron en la solicitud de medidas judiciales por parte del Ministerio Público, buscando preservar elementos probatorios y avanzar en la imputación.

Allanamiento y secuestro de teléfonos celulares

Con orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás, los agentes realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Malvinas Argentinas al 1700 aproximadamente. El operativo arrojó resultado positivo, con el secuestro de tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos.

Además, fue notificado el titular de la línea telefónica señalada como responsable de la llamada intimidatoria. La causa continúa su curso mientras se analiza material digital para determinar posibles vínculos con amenazas previas registradas en la ciudad.