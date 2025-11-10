lunes 10 de noviembre de 2025
    • Otro gesto de amor en Baradero: comenzó la travesía en bicicleta para unir dos casas históricas

    Luis, creador de la réplica de la Casa de Tucumán en Baradero, inició un viaje en bicicleta desde Tucumán hasta Buenos Aires para unir ambos monumentos.

    10 de noviembre de 2025 - 12:01
    El lunes por la mañana, Luis inició una travesía en bicicleta desde la provincia de Tucumán con destino a Baradero, Buenos Aires, donde construyó una réplica de la Casa Histórica como gesto de amor hacia su esposa.

    Un desafío sobre dos ruedas

    Durante el trayecto, Luis se detuvo unos minutos para brindar declaraciones. “Calculamos que nos va a llevar quince días”, explicó, destacando que no es ciclista profesional. El objetivo es recorrer aproximadamente 100 kilómetros diarios, aunque este primer día solo pudo avanzar 70, debido a que recién comenzaba a “calentar motores”.

    Una historia marcada por el amor

    Luis construyó en Baradero una réplica de la Casa de Tucumán como símbolo eterno de amor hacia su esposa Inés, quien llegó desde esa provincia cuando era niña. Su historia está atravesada por adversidades, atentados y la pérdida de un hijo, pero nunca dejaron de apoyarse mutuamente. Con dedicación y herramientas básicas, logró levantar la obra que hoy es reconocida por vecinos y turistas.

    Un homenaje que trascendió a la comunidad

    La réplica se convirtió en un punto de encuentro para actos, visitas escolares y celebraciones. Incluso, una de las esquinas permanece sin terminar como metáfora: “Para que el amor nunca se acabe”, explica Luis. Antes de iniciar su viaje, fue recibido por la administración de la Casa Histórica en Tucumán, donde dejó un cuadro y un escrito como muestra de agradecimiento.

