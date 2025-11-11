martes 11 de noviembre de 2025
    • Baradero: Expo Futuro 2025 impulsó oportunidades educativas y laborales para jóvenes

    La Expo Futuro 2025 reunió a cientos de estudiantes, instituciones y empresa en el Paseo del Puerto, de Baradero.

    11 de noviembre de 2025 - 12:25
    Con una convocatoria masiva, el pasado jueves tuvo lugar en el Paseo del Puerto, la Expo Futuro 2025.

    tulineadirecta

    El Paseo del Puerto de Baradero se convirtió en el epicentro del futuro para cientos de jóvenes que participaron de la Expo Futuro 2025. Con más de 500 estudiantes presentes, esta edición ofreció talleres, charlas, simulaciones y asesoramiento personalizado para fortalecer la inserción educativa, laboral en alguna empresa.

    Capacitaciones para la inserción laboral

    Durante la jornada se llevaron adelante siete capacitaciones certificadas y otras siete express, enfocadas en habilidades clave para el empleo. Entre ellas se destacaron “Mi primera entrevista” (Toyota), “Primeros pasos, Grandes oportunidades” (Ardion) y “Metodología 5S” (Maro). Estudiantes participaron también de simulaciones de entrevistas, que generaron contactos reales con empresas locales. Además, hubo talleres de búsqueda laboral, orientación vocacional y espacios de formación en RCP.

    Instituciones educativas presentes y vocaciones emergentes

    Más de 16 instituciones educativas presentaron propuestas académicas, acompañadas de seis empresas y cuatro stands empresariales. Los estudiantes pudieron responder test vocacionales del Instituto Superior de Formación Docente N°115, recibir asesoramiento sobre carreras y conocer nuevas oportunidades de formación terciaria y técnica. En varios casos, el contacto directo con docentes y profesionales despertó intereses académicos en áreas que los participantes aún no habían explorado.

    Acompañamiento municipal y articulación institucional

    La Expo Futuro 2025 contó con la presencia del intendente Esteban Sanzio y funcionarios municipales como Santiago Ríos y Santiago Baldi. También participaron autoridades educativas como Mara Orué Tapia y Néstor Arébalo, quienes destacaron el trabajo articulado entre las áreas de Participación Comunitaria, Políticas de Género y Cultura, Educación, Comunicación y Deportes. Empresas como Granix y Ardion acompañaron activamente la propuesta. El evento fue transmitido por Radio Municipal, fortaleciendo la difusión del programa y sus resultados dentro de la comunidad.

