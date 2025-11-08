Baradero: Comenzó la recuperación del vivero municipal y buscan sumar actividades con participación vecinal

“Estamos poniendo en valor nuevamente el vivero municipal para que se pueda volver a producir” Tiemponoticias

El subsecretario de Producción, Desarrollo Económico y Medioambiente, Mauro González, confirmó que el Municipio de Baradero inició un proceso de recuperación integral del vivero municipal, con el objetivo de reactivar su infraestructura, fortalecer su capacidad productiva y abrirlo nuevamente a la participación comunitaria. Las tareas comenzaron este sábado y continuarán durante las próximas semanas.

Reactivación del vivero y puesta en valor del espacio En diálogo con FM Tiempo, González señaló que el vivero municipal de Baradero, llevaba un largo período sin funcionar de manera adecuada, perdiendo parte de su potencial productivo. “Estamos poniendo en valor nuevamente el vivero municipal para que se pueda volver a producir”, explicó, destacando la importancia de contar con un espacio activo para el desarrollo de plantas, especies arbóreas y Producción sostenibles.

Infraestructura deteriorada y necesidad de mantenimiento De acuerdo a la evaluación realizada por el área, cerca del 70% de la estructura del vivero de Baradero continúa operativa, mientras que el 30% restante se encuentra afectado por roturas y falta de mantenimiento y generará movimientos en la economía. El plan contempla la reparación de invernaderos, sistemas de riego y sectores destinados a la germinación, además de tareas de limpieza y reorganización interna.

Participación vecinal y proyección de nuevas actividades González adelantó que la intención es no solo recuperar la funcionalidad del vivero y de los espacios municipales, sino también sumarle actividades educativas, ambientales y recreativas. “La idea es darle un impulso más fuerte e invitar a los vecinos y vecinas a sumarse para recuperar el espacio”, expresó, remarcando que la iniciativa busca promover la conciencia ambiental y fortalecer el vínculo con la comunidad.

