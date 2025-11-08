sábado 08 de noviembre de 2025
    • Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    El conjunto de Baradero como visitante, cerró 2-0 la serie final ante Mitre y se consagró nuevamente en el torneo masculino de primera división.

    8 de noviembre de 2025 - 12:00
    Atlético Baradero se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división

    Atlético Baradero se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división

    Pasión Deportiva Baradero

    Atlético se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división masculina tras vencer 71 a 55 a Mitre en condición de visitante y cerrar la serie 2-0. Con un dominio constante, el equipo de Baradero celebró un nuevo título en la temporada del básquetbol local organizado por Debanba.

    Domino absoluto en la final ante Mitre

    Tal como había sucedido la semana anterior en su estadio, Atlético Baradero controló el desarrollo del juego de principio a fin. El “Negro” impuso intensidad defensiva, efectividad en los ataques rápidos y una marcada superioridad física que le permitió estirar diferencias en los pasajes clave del encuentro, dejando sin respuestas al conjunto de San Pedro.

    Un bicampeón con recorrido regional

    El campeón también compite en la Asociación Zárate-Campana, lo que fortaleció su roce competitivo durante toda la temporada. Además, ganó el torneo largo de la liga local, confirmando regularidad y solidez en ambos calendarios. En semifinales había superado a Pescadores, mientras que Mitre llegó a la definición tras vencer a Agricultores, que sorprendió con un plantel similar al que obtuvo el título +35.

    Sportivo celebra en la primera femenina

    En rama femenina, Sportivo Baradero se quedó con la copa al vencer 2-0 a Pescadores en la serie final. La definición se disputó en el gimnasio sampedrino, donde el público acompañó masivamente. Con este triunfo, el club cerró un sólido año deportivo y sumó un nuevo título a sus vitrinas locales.

    Al cierre de la temporada, los campeones que celebran en el básquet local son: Atlético Baradero en primera masculina, Sportivo Baradero en primera femenina y Agricultores de Gobernador Castro en categoría +35.

