Vecinos reclaman al Hospital de Baradero la entrega de medicación preventiva contra la tos convulsa

El anuncio de dos casos positivos de tos convulsa en alumnos de 6º año de la Escuela Primaria Nº1 activó los protocolos sanitarios en Baradero. Sin embargo, familiares de contactos estrechos reclamaron esta semana la falta de entrega de la medicación preventiva, denunciando maltratos y demoras en la atención en el Hospital Municipal.

Protocolos activos en Baradero pero demoras en la entrega Desde el centro de salud, se comunicó que se realizaría el monitoreo de todos los contactos estrechos y la entrega de medicación profiláctica para evitar nuevos contagios. Sin embargo, al presentarse en farmacia, madres denunciaron que se les negó la provisión por tener obra social, contradiciendo lo informado previamente.

Madres denuncian maltrato y falta de respuestas Jacqueline, mamá de una alumna contacto estrecho, relató que recibió malos tratos en la guardia, además de negativas sucesivas al intentar acceder al medicamento. Según declaró, otra madre habría sido “maltratada temprano” por personal del hospital, situación que generó malestar y preocupación entre las familias afectadas.

Sin acceso al director y con incertidumbre Docentes que acompañaron a las madres solicitaron hablar con la dirección del hospital, pero aseguraron que esperaron más de 40 minutos sin ser atendidas. La falta de comunicación oficial agrava la incertidumbre y expone la necesidad de coordinar mejor los protocolos definidos por el Ministerio de Salud provincial.

