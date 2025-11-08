sábado 08 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vecinos reclaman al Hospital de Baradero la entrega de medicación preventiva contra la tos convulsa

    En Baradero madres de contacto estrecho denunciaron maltratos y demoras en recibir medicación preventiva, pese a los protocolos activos por dos casos detectados

    8 de noviembre de 2025 - 14:10
    Familiares de contactos estrechos reclamaron esta semana la falta de entrega de la medicación preventiva, denunciando maltratos y demoras en la atención en el Hospital Municipal.

    Familiares de contactos estrechos reclamaron esta semana la falta de entrega de la medicación preventiva, denunciando maltratos y demoras en la atención en el Hospital Municipal.

    Google

    El anuncio de dos casos positivos de tos convulsa en alumnos de 6º año de la Escuela Primaria Nº1 activó los protocolos sanitarios en Baradero. Sin embargo, familiares de contactos estrechos reclamaron esta semana la falta de entrega de la medicación preventiva, denunciando maltratos y demoras en la atención en el Hospital Municipal.

    Lee además
    Atlético Baradero se consagró campeón del torneo Horacio “Mono” Leiva de primera división

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local
    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Protocolos activos en Baradero pero demoras en la entrega

    Desde el centro de salud, se comunicó que se realizaría el monitoreo de todos los contactos estrechos y la entrega de medicación profiláctica para evitar nuevos contagios. Sin embargo, al presentarse en farmacia, madres denunciaron que se les negó la provisión por tener obra social, contradiciendo lo informado previamente.

    Madres denuncian maltrato y falta de respuestas

    Jacqueline, mamá de una alumna contacto estrecho, relató que recibió malos tratos en la guardia, además de negativas sucesivas al intentar acceder al medicamento. Según declaró, otra madre habría sido “maltratada temprano” por personal del hospital, situación que generó malestar y preocupación entre las familias afectadas.

    Sin acceso al director y con incertidumbre

    Docentes que acompañaron a las madres solicitaron hablar con la dirección del hospital, pero aseguraron que esperaron más de 40 minutos sin ser atendidas. La falta de comunicación oficial agrava la incertidumbre y expone la necesidad de coordinar mejor los protocolos definidos por el Ministerio de Salud provincial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Baradero: Comenzó la recuperación del vivero municipal y buscan sumar actividades con participación vecinal

    Baradero: Detectan dos casos de tos convulsa en adolescentes y activan protocolos sanitarios

    Baradero: "Compren el medicamento": controversia por la respuesta del subsecretario de Salud

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    Baradero: Madre denuncia bullying y presunta negligencia de autoridades en la escuela Nº 22 de Santa Coloma

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presunto jefe de una organización de “piratas del asfalto” fue detenido en Almirante Brown

    San Nicolás: Tras una ardua tarea de la policia cae una banda que robaba camiones sobre la Ruta 9

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paraná se medirá en el Lasanta ante San Martín de Peréz Millán

    San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín
    El Municipio de Zárate brindó una capacitación sobre comunidad Sorda y Lengua de Señas Argentina en Toyota.

    Capacitación nacional en Lengua de Señas: Zárate y Toyota promueven inclusión laboral

    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    La nueva sucursal de Ipplis en Pergamino, abrió hace apenas un mes en avenida Juan B. Justo 2316.

    Ipplis: el helado que llegó a Pergamino para cambiar la experiencia del postre

    El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares del país, entre ellas Atucha I y II ubicadas en Lima, partido de Zárate.

    Zárate: El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y fija un plazo de un año