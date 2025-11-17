Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías

Un niño de cinco años fue hallado desorientado, en ropa interior y corriendo sin detenerse por las calles del barrio Juan XXIII, a más de diez cuadras de su casa. El rescate de persona ocurrió en Baradero y generó preocupación entre los vecinos, que intervinieron para evitar una tragedia cuando el pequeño cruzó las vías solo.
Niño hallado a más de diez cuadras de su casa
Laura Melchiori, vecina del barrio, relató que el menor apareció cerca de las 20.40 en la zona de Las Campanillas, corriendo sin mirar a los costados. “El nene venía en ropa interior, estaba corriendo y no miraba para ninguno de los dos lados, y atrás venía un vehículo persiguiéndolo”, explicó.
El conductor del auto le informó que lo seguía desde la ruta 41 para evitar que fuera atropellado.
“Cruzó la vía solo”: el momento más crítico
Melchiori contó que el niño cruzó las vías sin detenerse y que recién logró calmarse cuando abrazó a Chiara, su hija. “Ahí me di cuenta que era un nene especial”, dijo. La zona, detalló, es peligrosa por la presencia de monte, campo y tránsito pesado. “Tuvo un Dios aparte”, enfatizó.
Búsqueda de la familia y alerta vecinal
Para resguardarlo, la vecina lo subió al auto de una amiga mientras esperaban la llegada policial. “Estuvimos una hora tratando de ubicar de dónde era ese niño hasta que una maestra que lo conocía se comunicó con el papá y la mamá”, señaló.
Melchiori destacó que le llamó profundamente la atención que estuviera solo, en ropa interior y sin responder: “Me di cuenta que no escuchaba”.