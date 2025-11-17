Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías

Una mujer logró rescatar al nene de cinco años que se fue de la casa en calzoncillos y fue encontrado por dos mujeres a más de diez cuadras de donde reside la criatura en Juan XXIII AL 100. El hecho fue cerca de las 20.40 horas del viernes. «La zona en donde se encontró es muy lejos de donde vive y acá están las vías, el campo, monte. La verdad que tuvo un Dios aparte».

Un niño de cinco años fue hallado desorientado, en ropa interior y corriendo sin detenerse por las calles del barrio Juan XXIII, a más de diez cuadras de su casa . El rescate de persona ocurrió en Baradero y generó preocupación entre los vecinos, que intervinieron para evitar una tragedia cuando el pequeño cruzó las vías solo.

Baradero: Por la última amenaza de bomba a la Escuela Ferrari allanaron un domicilio y secuestraron celulares

Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

Laura Melchiori, vecina del barrio, relató que el menor apareció cerca de las 20.40 en la zona de Las Campanillas, corriendo sin mirar a los costados. “El nene venía en ropa interior, estaba corriendo y no miraba para ninguno de los dos lados, y atrás venía un vehículo persiguiéndolo”, explicó.

El conductor del auto le informó que lo seguía desde la ruta 41 para evitar que fuera atropellado.

Melchiori contó que el niño cruzó las vías sin detenerse y que recién logró calmarse cuando abrazó a Chiara, su hija. “Ahí me di cuenta que era un nene especial”, dijo. La zona, detalló, es peligrosa por la presencia de monte, campo y tránsito pesado. “Tuvo un Dios aparte”, enfatizó.

Búsqueda de la familia y alerta vecinal

Para resguardarlo, la vecina lo subió al auto de una amiga mientras esperaban la llegada policial. “Estuvimos una hora tratando de ubicar de dónde era ese niño hasta que una maestra que lo conocía se comunicó con el papá y la mamá”, señaló.

Melchiori destacó que le llamó profundamente la atención que estuviera solo, en ropa interior y sin responder: “Me di cuenta que no escuchaba”.