viernes 14 de noviembre de 2025
    • Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

    Un grupo escolar halló una jaula trampa en el Parque del Este y se desató un conflicto con pescadores en Baradero.

    14 de noviembre de 2025 - 13:38
    Baradero Hoy

    Una visita educativa en la Reserva Natural Parque del Este terminó revelando una práctica que preocupa a especialistas: la caza ilegal de aves. La aparición de una jaula trampa provocó un fuerte cruce entre un guardaparque y un grupo de pescadores, poniendo en evidencia un problema que persiste en Baradero.

    Captura ilegal: el hallazgo que desencadenó el conflicto

    Esta mañana, alrededor de las 10, estudiantes que recorrían el sector cercano a la avenida Costanera encontraron una jaula con un ave encerrada del lado externo del alambrado perimetral. El guardaparque guía intervino de inmediato y retuvo el ejemplar, cumpliendo con la normativa de protección de fauna silvestre. La situación desató una discusión con pescadores que reclamaban la devolución del animal.

    Actuación municipal y nuevas jaulas trampa detectadas

    El personal de Guardia Urbana – Defensa Civil llegó al lugar, registró las actuaciones correspondientes y retiró el ave, además de detectar otras trampas ocultas. La intervención se produjo en un clima tenso, marcado por intentos de intimidación de los pescadores hacia el personal municipal.

    Una práctica extendida y falta de controles preventivos

    Según fuentes vinculadas al ámbito ambiental, la colocación de jaulas para capturar aves es una práctica habitual entre algunos turistas que visitan la costa baraderense. Los ejemplares son vendidos en el mercado negro a coleccionistas, lo que constituye un delito y amenaza la estabilidad de las especies nativas. Especialistas señalaron además que no existen controles preventivos activos por parte de Prefectura, a pesar de que la ley le asigna jurisdicción exclusiva en infracciones dentro del ámbito costero.

