San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

El crédito de San Pedro , Silvio Velo, histórico capitán de Los Murciélagos y referente del deporte adaptado argentino , fue designado embajador de la marca Mercedes-Benz. El acuerdo marca el inicio de una nueva etapa profesional, centrada en charlas motivacionales y actividades vinculadas al liderazgo, el trabajo en equipo y el desarrollo humano.

El ex futbolista, múltiple campeón con la Selección Argentina de fútbol para no videntes, confirmó el convenio en declaraciones radiales y expresó su satisfacción por el nuevo desafío.

“Existe un convenio con Mercedes Benz para ser el embajador de la marca, algo que me llena de satisfacción”, señaló Velo en diálogo con FM Génesis y San Pedro Informa.

El acuerdo se concretó tras un encuentro con Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, la empresa local que asumió las operaciones de autos y vans de Mercedes-Benz en el país. En ese marco, la firma le cedió un vehículo para su traslado y el de su familia.

“Esperemos que vengan cosas lindas. Se pueden dar un montón de oportunidades”, agregó el deportista, destacando el potencial de esta alianza.

Charlas motivacionales y liderazgo: el eje de la nueva etapa

La iniciativa contempla la realización de charlas motivacionales y propuestas vinculadas a personas y recursos humanos, un ámbito en el que Velo ya venía desarrollándose a partir de su experiencia deportiva.

Su trayectoria como capitán de Los Murciélagos lo posicionó como un referente en liderazgo, resiliencia y superación personal, valores que ahora trasladará al ámbito empresarial y corporativo.

La figura de Velo, reconocida a nivel nacional e internacional, se asocia así a una marca de alcance global que apuesta a reforzar su vínculo con la comunidad a través de historias de esfuerzo y compromiso.

El presente deportivo: el tenis como nuevo desafío

Más allá de esta nueva responsabilidad institucional, Velo continúa vinculado al deporte. El campeón del mundo explicó que actualmente el tenis ocupa un lugar central en su rutina.

“Ya arranqué con tenis, ya arranqué con otras cuestiones también, así que uno ya a esta altura se toma todo mucho más relajado”, afirmó.

En ese sentido, reconoció que hoy su energía está enfocada en esta disciplina: “Hoy el tenis está por encima de todo, más allá del fútbol, porque en el fútbol ya no tengo más trascendencia a nivel juego. Pero el tenis lo puedo seguir practicando, puedo seguir mejorando, puedo competir”.

Con la mirada puesta en el calendario internacional, adelantó que aspira a disputar torneos fuera del país. “Esperemos que este año pueda jugar algún torneo internacional como algún mundial o algún abierto. Seguramente estoy apuntando a eso”, concluyó.

La designación como embajador de Mercedes-Benz consolida así una etapa de transición para Silvio Velo, que combina su legado deportivo con nuevos desafíos profesionales y personales.