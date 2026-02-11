miércoles 11 de febrero de 2026
    • San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

    El Grupo Conservacionista de San Pedro reveló un video de 2015 que muestra, mediante sonar, la estructura del bergantín hundido.

    11 de febrero de 2026 - 17:55
    El Grupo Conservacionista de San Pedro dio a conocer un video inédito que documenta el momento exacto en que, mediante tecnología de sonar, se detectaron los restos del bergantín Republicano, el buque que tuvo un rol heroico durante la batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

    El Grupo Conservacionista de San Pedro dio a conocer un video inédito que documenta el momento exacto en que, mediante tecnología de sonar, se detectaron los restos del bergantín "Republicano", el buque que tuvo un rol heroico durante la batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

    fmavenida.com.ar

    El Grupo Conservacionista de San Pedro difundió imágenes inéditas que documentan el momento exacto en que fueron detectados los restos del bergantín “Republicano” en el lecho del río Paraná. El registro, captado en 2015 con tecnologia de sonar, permaneció en reserva durante más de una década.

    El sampedrino Silvio Velo, ex capitán de Los Murciélagos, la selección Argentina de fútbol para no videntes, acordó con la firma automotriz Mercedes Benz ser su nuevo embajador. 

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz
    Autoridades del Comando de Patrulla Rural mantuvieron este lunes por la mañana una reunión en la Sociedad Rural de San Pedro junto a representantes de la entidad y del Foro de Seguridad Rural Argentino, en el marco de la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en la región.

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural

    El video que muestra el mástil del Republicano bajo el Paraná

    El material fílmico fue registrado el 23 de octubre de 2015 y exhibe con claridad el perfil del fondo del río, donde se distingue una estructura recta y vertical de aproximadamente 10 metros de altura.

    Según los investigadores Marcelo Duca, Javier Saucedo, Felipe Aguilar y José Luis Aguilar, esa formación corresponde a uno de los mástiles del buque de guerra de la Confederación Argentina. La embarcación permaneció oculta durante 170 años bajo las aguas del Paraná, preservada por la profundidad y las condiciones del entorno.

    El hallazgo, logrado mediante tecnología de sonar de barrido lateral, permitió identificar una silueta compatible con la estructura del bergantín que participó activamente en uno de los episodios más trascendentes de la historia argentina.

    El rol del Republicano en la batalla de la Vuelta de Obligado

    El “Republicano” cumplió una misión estratégica el 20 de noviembre de 1845, durante la batalla de Vuelta de Obligado. Bajo el mando del capitán Tomás Craig, custodió las tres líneas de pesadas cadenas que cruzaban el río para impedir el avance de la flota anglo-francesa.

    En medio de un intenso intercambio de artillería, la nave resistió hasta agotar sus municiones. Finalmente, a las 12:15 horas, su tripulación decidió hundirla para evitar que cayera en manos enemigas. Ese acto consolidó al bergantín como uno de los símbolos de la defensa de la soberanía nacional.

    Un hallazgo clave para la arqueología naval argentina

    Los datos técnicos recolectados en el sitio confirman que el pecio se encuentra en una zona de gran profundidad frente a las costas de Obligado. La sedimentación y las corrientes del Paraná contribuyeron a preservar parte de su estructura de madera.

    Desde el Grupo Conservacionista señalaron que el video difundido marca el inicio de una investigación que modificó la comprensión sobre la disposición de las defensas argentinas en el estrecho.

    El descubrimiento no solo ratifica los relatos históricos de la época, sino que también fortalece la puesta en valor del patrimonio subacuático regional y consolida a Vuelta de Obligado como un sitio central en la memoria histórica del país.

    Hacer clic en el enlace: https://www.facebook.com/reel/1394619041795522/

    El sampedrino Silvio Velo, ex capitán de Los Murciélagos, la selección Argentina de fútbol para no videntes, acordó con la firma automotriz Mercedes Benz ser su nuevo embajador. 

    San Pedro: El campeón del mundo Silvio Velo representará a Mercedes-Benz

