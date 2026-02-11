San Pedro: Difunden imágenes inéditas del hallazgo del buque Republicano en el río Paraná

El Grupo Conservacionista de San Pedro dio a conocer un video inédito que documenta el momento exacto en que, mediante tecnología de sonar, se detectaron los restos del bergantín "Republicano", el buque que tuvo un rol heroico durante la batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

El Grupo Conservacionista de San Pedro difundió imágenes inéditas que documentan el momento exacto en que fueron detectados los restos del bergantín “Republicano” en el lecho del río Paraná . El registro, captado en 2015 con tecnologia de sonar, permaneció en reserva durante más de una década.

El material fílmico fue registrado el 23 de octubre de 2015 y exhibe con claridad el perfil del fondo del río, donde se distingue una estructura recta y vertical de aproximadamente 10 metros de altura.

Según los investigadores Marcelo Duca, Javier Saucedo, Felipe Aguilar y José Luis Aguilar, esa formación corresponde a uno de los mástiles del buque de guerra de la Confederación Argentina. La embarcación permaneció oculta durante 170 años bajo las aguas del Paraná, preservada por la profundidad y las condiciones del entorno.

El hallazgo, logrado mediante tecnología de sonar de barrido lateral, permitió identificar una silueta compatible con la estructura del bergantín que participó activamente en uno de los episodios más trascendentes de la historia argentina.

El rol del Republicano en la batalla de la Vuelta de Obligado

El “Republicano” cumplió una misión estratégica el 20 de noviembre de 1845, durante la batalla de Vuelta de Obligado. Bajo el mando del capitán Tomás Craig, custodió las tres líneas de pesadas cadenas que cruzaban el río para impedir el avance de la flota anglo-francesa.

En medio de un intenso intercambio de artillería, la nave resistió hasta agotar sus municiones. Finalmente, a las 12:15 horas, su tripulación decidió hundirla para evitar que cayera en manos enemigas. Ese acto consolidó al bergantín como uno de los símbolos de la defensa de la soberanía nacional.

Un hallazgo clave para la arqueología naval argentina

Los datos técnicos recolectados en el sitio confirman que el pecio se encuentra en una zona de gran profundidad frente a las costas de Obligado. La sedimentación y las corrientes del Paraná contribuyeron a preservar parte de su estructura de madera.

Desde el Grupo Conservacionista señalaron que el video difundido marca el inicio de una investigación que modificó la comprensión sobre la disposición de las defensas argentinas en el estrecho.

El descubrimiento no solo ratifica los relatos históricos de la época, sino que también fortalece la puesta en valor del patrimonio subacuático regional y consolida a Vuelta de Obligado como un sitio central en la memoria histórica del país.

