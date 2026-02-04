miércoles 04 de febrero de 2026
    • Ramallo será la primera sede del Campeonato Regional de Rally 2026

    La ciudad bonaerense de Ramallo recibirá la apertura del torneo los días 27, 28 y 29 de marzo, con impacto en turismo y economía local.

    4 de febrero de 2026 - 15:00
    Se oficializó la fecha del Campeonato Regional de Rally en Ramallo y de esta manera quedó confirmado el calendario 2026 de esta competencia.&nbsp;

    Ramallo Ciudad

    Ramallo confirmó oficialmente que será sede de la primera fecha del Campeonato Regional de Rally 2026, que se disputará del 27 al 29 de marzo. La decisión fue anunciada en una reunión con la Cámara de Turismo, autoridades municipales y organizadores del certamen, marcando el regreso de esta competencia a la ciudad tras varios años.

    Calendario 2026 y organización del evento

    Miguel Durante, presidente de la Organización del Campeonato Regional de Rally, oficializó a Ramallo como la primera sede del año. “Para nosotros estar en Ramallo es un orgullo muy grande, siempre es un emblema venir a correr”, afirmó. El evento abrirá la temporada y reunirá a pilotos y equipos de toda la región.

    Turismo y desarrollo económico local

    La presidenta de la Cámara de Turismo, Florencia Petri, destacó la colaboración del municipio para el desarrollo de la competencia. “Tendremos un gran mes de marzo con actividades extraordinarias para alojamiento y gastronomía”, señaló. Pablo Wozniak, secretario de Desarrollo Económico, remarcó que la fecha generará movimiento económico y fomentará el turismo local en temporada baja.

    Articulación entre municipio, turismo y organización

    Gerardo “Chiche” Scicolone resaltó la importancia de la coordinación entre la organización del rally, la Cámara de Turismo y el municipio. “Recuperar una plaza tradicional dentro del calendario es un trabajo conjunto que beneficia a todos los prestadores de servicios y fortalece la proyección deportiva de la región”, aseguró.

