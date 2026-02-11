En el barrio San Martín robaron en la Secundaria 2 y dañaron aberturas en la Primaria 50

Dos establecimientos educativos del barrio General San Martín de Pergamino fueron blanco de hechos delictivos. En la Escuela Secundaria 2 robaron mercadería destinada al Servicio Alimentario Escolar , mientras que en la Escuela Primaria 50 vandalizaron puertas y ventanas sin que se registraran faltantes. Interviene la UFI 3.

La comunidad educativa del barrio General San Martín amaneció este martes con la preocupación por dos episodios delictivos ocurridos en edificios escolares ubicados a escasa distancia uno del otro.

El primero de los hechos fue denunciado en la Escuela Primaria Nº 50, situada en Mosconi al 1900. Alrededor de las 7:00, una docente de 46 años constató daños en puertas y ventanas del establecimiento. Según se informó en la denuncia radicada horas más tarde, la alarma de seguridad se activó a las 00:50, lo que indica que el intento de intrusión se habría producido durante la madrugada.

A pesar de los destrozos en las aberturas, no se registraron faltantes de elementos en el interior del edificio. El establecimiento no cuenta con seguro. La causa fue caratulada como “Daño” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, que dispuso la realización de fotografías, constatación formal de los daños y la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) para avanzar con la investigación.

Robo de alimentos en la Secundaria 2

El episodio de mayor gravedad ocurrió en la Escuela Secundaria Nº 2, ubicada en Scalabrini Ortiz al 600, también en el barrio San Martín. A las 8:30, la vicedirectora del establecimiento advirtió daños en el techo del SUM, así como en una puerta y una ventana, constatando además el faltante de diversos elementos almacenados.

Entre lo sustraído se encuentra una caja completa de dulce de leche marca Don Fausto, tres cajas de galletitas de vainilla, bidones de detergente, un pack de bolsas de residuos, latas de durazno y otras conservas, además de dos packs de leche en polvo. También denunciaron el robo de un ventilador de escritorio color blanco. Las autoridades indicaron que no pudieron precisar la cantidad exacta de algunos productos.

La mercadería estaba destinada a los alumnos y beneficiarios del Servicio Alimentario Escolar (SAE), por lo que el hecho impacta directamente en la provisión de alimentos para los estudiantes.

En este caso, la causa fue caratulada como “Robo”, bajo la IPP Nº 12-00-000956-26, con intervención de la UFI y J Nº 3. Al igual que en la Primaria 50, se ordenaron diligencias de rigor, relevamiento fotográfico y tareas investigativas a cargo del GTO.

Posible conexión entre los hechos

Ambos edificios escolares se encuentran muy próximos entre sí, lo que abre la hipótesis de que los episodios puedan haber sido cometidos por los mismos autores durante la misma franja horaria. Esa línea investigativa no fue descartada por los investigadores, que trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y en la recolección de testimonios.

Los hechos reavivan la preocupación por la seguridad en instituciones educativas de Pergamino, especialmente en lo referido a establecimientos que almacenan mercadería destinada a programas alimentarios. Desde la comunidad educativa manifestaron inquietud por el daño ocasionado y por el perjuicio que implica la sustracción de alimentos esenciales para los estudiantes.

Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido en ambas escuelas del barrio San Martín.