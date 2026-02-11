miércoles 11 de febrero de 2026
    • Frente frío en San Nicolás: alertan por lluvias, tormentas y posible granizo

    Anticipan precipitaciones aisladas entre esta noche y la madrugada del jueves, con actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo en San Nicolás.

    11 de febrero de 2026 - 19:12
    Un alerta emitida esta tarde advirtió sobre lluvias aisladas en las próximas horas, con posible actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

    Un alerta emitida esta tarde advirtió sobre lluvias aisladas en las próximas horas, con posible actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

    Google-ilustrativa

    Un frente frío podría impactar en San Nicolás entre la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves, generando lluvias y tormentas aisladas. El alerta fue difundido por el sitio local Avisos Meteorológicos San Nicolás, que advirtió sobre la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo.

    Del 13 al 16 de febrero, el Paseo del Empedrado de la Costanera será nuevamente el escenario de una de las propuestas gastronómicas y culturales más esperadas del verano: la décima edición del Festival RICO.

    San Nicolás se prepara para la X edición del Festival RICO: gastronomía y cultura en la Costanera
    Durante la noche del lunes, un vecino de San Nicolás registró en video a un grupo de seis menores de edad mientras provocaban destrozos en la zona de la Costanera Alta. 

    Santiago Passaglia tras los destrozos en San Nicolás: "Apoyo la baja de la edad de imputabilidad"

    Qué se espera para esta noche en San Nicolás

    De acuerdo al informe emitido durante la tarde, el ingreso del frente frío favorecería el desarrollo de núcleos de tormenta de manera aislada. En caso de concretarse, podrían registrarse descargas eléctricas, precipitaciones de variada intensidad y ráfagas de viento que superarían los 40 kilómetros por hora.

    El parte no descarta la caída ocasional de granizo en sectores puntuales del partido y zonas aledañas, especialmente durante el tramo nocturno. Los fenómenos, en principio, no serían generalizados, pero podrían presentarse de forma localizada y con intensidad variable.

    Ambiente húmedo e inestable: el factor clave

    Desde el espacio meteorológico local explicaron que el ambiente se mantiene húmedo e inestable, con nubosidad persistente a lo largo de la jornada. Estas condiciones generan un escenario propicio para la formación de tormentas cuando se produce el ingreso de aire más frío en superficie.

    La combinación de humedad acumulada y el avance del frente frío actúa como disparador de precipitaciones, especialmente en horarios nocturnos, cuando disminuye la temperatura y se intensifica la inestabilidad atmosférica.

    Hasta cuándo rige la probabilidad de tormentas

    La advertencia alcanza principalmente al partido de San Nicolás y localidades cercanas durante la noche de este miércoles y la madrugada o primeras horas del jueves. Con el correr de la mañana, se espera que las condiciones tiendan a mejorar de manera gradual.

    No obstante, se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención ante eventuales actualizaciones del pronóstico, especialmente si se desarrollan tormentas con actividad eléctrica o ráfagas intensas.

    El seguimiento de la evolución del frente frío será clave para determinar si los fenómenos se mantienen aislados o si adquieren mayor extensión en la región.

