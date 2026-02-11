Frente frío en San Nicolás: alertan por lluvias, tormentas y posible granizo

Un alerta emitida esta tarde advirtió sobre lluvias aisladas en las próximas horas, con posible actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

Un frente frío podría impactar en San Nicolás entre la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves, generando lluvias y tormentas aisladas. El alerta fue difundido por el sitio local Avisos Meteorológicos San Nicolás, que advirtió sobre la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo.

De acuerdo al informe emitido durante la tarde, el ingreso del frente frío favorecería el desarrollo de núcleos de tormenta de manera aislada. En caso de concretarse, podrían registrarse descargas eléctricas, precipitaciones de variada intensidad y ráfagas de viento que superarían los 40 kilómetros por hora.

El parte no descarta la caída ocasional de granizo en sectores puntuales del partido y zonas aledañas, especialmente durante el tramo nocturno. Los fenómenos, en principio, no serían generalizados, pero podrían presentarse de forma localizada y con intensidad variable.

Desde el espacio meteorológico local explicaron que el ambiente se mantiene húmedo e inestable, con nubosidad persistente a lo largo de la jornada. Estas condiciones generan un escenario propicio para la formación de tormentas cuando se produce el ingreso de aire más frío en superficie.

La combinación de humedad acumulada y el avance del frente frío actúa como disparador de precipitaciones, especialmente en horarios nocturnos, cuando disminuye la temperatura y se intensifica la inestabilidad atmosférica.

Hasta cuándo rige la probabilidad de tormentas

La advertencia alcanza principalmente al partido de San Nicolás y localidades cercanas durante la noche de este miércoles y la madrugada o primeras horas del jueves. Con el correr de la mañana, se espera que las condiciones tiendan a mejorar de manera gradual.

No obstante, se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención ante eventuales actualizaciones del pronóstico, especialmente si se desarrollan tormentas con actividad eléctrica o ráfagas intensas.

El seguimiento de la evolución del frente frío será clave para determinar si los fenómenos se mantienen aislados o si adquieren mayor extensión en la región.