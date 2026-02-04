miércoles 04 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    La jueza Sol Aroza explicó los pasos legales, las notificaciones y sanciones para propietarios que descuidan sus lotes en Ramallo y Villa Ramallo.

    4 de febrero de 2026 - 10:11
    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.

    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.

    Google

    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, detalló cómo el Municipio de Ramallo aplica multas y realiza intervenciones en terrenos baldíos abandonados. Señaló la importancia de la responsabilidad social de los propietarios, los riesgos sanitarios y de seguridad que generan los lotes descuidados, y recordó los procedimientos legales previstos por la ordenanza vigente.

    Lee además
    Durante todo enero de 2026, en Ramallo se llevó adelante el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Escuelas Abiertas en Verano 2026, ofreciendo actividades deportivas, culturales y recreativas.

    Finalizó en Ramallo el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 con más de 600 participantes
    El municipio de Ramallo informó que comenzará a distribuir entre el personal del Hospital Gomendio un porcentaje de los recursos generados por el sistema SAMO.

    Ramallo: el Hospital Gomendio repartirá fondos del sistema SAMO entre sus trabajadores

    Proceso legal para notificar y multar a propietarios

    El procedimiento comienza cuando los inspectores municipales constatan la infracción y labran el acta correspondiente. Luego se notifica al propietario, un paso que puede retrasarse debido a la antigüedad de algunas registraciones dominiales. La jueza Aroza resaltó que el Estado debe garantizar el debido proceso, incluyendo notificaciones formales y plazos legales para la defensa.

    Obligaciones y consecuencias para los propietarios

    Una vez notificado, el propietario cuenta con siete días para limpiar el terreno, pero la multa se mantiene aunque cumpla. Si no lo hace, el Municipio puede intervenir directamente y generar una deuda por los costos de limpieza. El incumplimiento reiterado puede derivar en restricciones para trámites municipales, como habilitaciones y licencias, reforzando la importancia de mantener los lotes en condiciones.

    Impacto social y riesgos de seguridad de los terrenos abandonados

    Aroza destacó que la maleza y la basura en baldíos no solo afectan la estética, sino que aumentan la proliferación de roedores, riesgos sanitarios y posibles situaciones de inseguridad. Recordó que los vecinos pueden presentar denuncias particulares y que la colaboración con el Municipio fortalece la conciencia comunitaria, promoviendo la responsabilidad de cada propietario.

    “Tenemos que entender como sociedad que mantener nuestras propiedades en condiciones es una obligación, especialmente cuando el incumplimiento afecta a otros”, concluyó la jueza, valorando el trabajo de control del Ejecutivo municipal.

    Temas
    Seguí leyendo

    Finalizó en Ramallo el programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 con más de 600 participantes

    Ramallo: el Hospital Gomendio repartirá fondos del sistema SAMO entre sus trabajadores

    Ramallo: Juan Cruz "El Diablo" Uncos es el nuevo campeón Fedelatin supergallo

    El Municipio de Ramallo intensifica controles y limpieza en lotes en estado de abandono

    El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero

    Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre y crece el malestar salarial

    Ramallo: Los empleados del Hospital Gomendio recibirán una parte de la coparticipación del sistema SAMO

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    Laboratorio Ramallo y HLB Pharma: Duro revés judicial los laboratorios, son 111 las víctimas fatales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP).

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Uber lanzó una convocatoria a quienes deseen sumarse para ofrecer el servicio en Pergamino.

    Uber proyecta su desembarco en Pergamino y la región: una nueva alternativa para moverse y generar ingresos
    AC/DC regresa a Argentina en marzo para el Power Up Tour, con tres fechas confirmadas en el Estadio River Plate (23, 27 y 31 de marzo) y entradas agotadas. video
    Cultura y espectáculos

    AC/DC, Bad Bunny y Laura Pausini: los conciertos imperdibles de 2026 en Argentina

    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, brindó detalles sobre el procedimiento vigente para intimar y sancionar a propietarios de terrenos baldíos con maleza en Ramallo y Villa Ramallo, y remarcó la importancia de la responsabilidad social en el mantenimiento de los lotes.

    Ramallo: cómo el Municipio multa y controla terrenos baldíos abandonados

    El Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

    Segunda opción para la gestión de residuos voluminosos domiciliarios