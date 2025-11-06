Carne más cara: prevén nuevos aumentos de hasta 15% antes de fin de año

En los últimos doce meses, los cortes vacunos subieron 54,9% en promedio. ARCHIVO LA OPINION

El precio de la carne volvió a encender las alarmas. En los últimos días, el valor del novillo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas registró una fuerte suba y alcanzó el nivel real más alto en un año. Este aumento ya comenzó a trasladarse a los mostradores y podría impactar de lleno en el bolsillo de los consumidores durante las próximas semanas.

Aumentos este mes Según proyecciones de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), la carne vacuna podría aumentar entre un 10% y un 15% durante noviembre, en un contexto donde el producto ya viene subiendo por encima de la inflación general. Además del incremento en el ganado a pie, las lluvias complican la carga de animales y habría cambios orientados a reforzar las exportaciones a Estados Unidos, factores que empujan el precio hacia arriba.

“Hubo aumentos importantes en el ganado, de entre 100 y 200 pesos por kilo. Hoy el precio corriente ronda los $3.500 para el consumo interno y $4.000 para exportación”, explicó el presidente de Ciccra, Miguel Schiaritti, en declaraciones a Radio Provincia. “Es posible que vuelva a aumentar por falta de hacienda”, anticipó.

Más que la inflación Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), hasta septiembre la carne vacuna acumulaba un incremento del 33% en el año, contra una inflación del 22%. Con las nuevas remarcaciones de noviembre, se espera un nuevo salto en los precios al consumidor.

En los últimos doce meses, los cortes vacunos subieron 54,9% en promedio. El asado fue el producto que más aumentó, con una variación interanual del 60,1%. Detrás quedaron el cuadril (60%), la nalga (56,5%), la paleta (54,2%) y la carne picada común (43,3%). En contraste, el pollo entero aumentó 24% en el mismo período. Baja en el consumo Desde las carnicerías también manifestaron preocupación por la caída en las ventas. El panorama hacia fin de año no resulta alentador: las tradicionales subas estacionales por las fiestas podrían ubicar a la carne en nuevos máximos, justo cuando aumenta la demanda.

