jueves 06 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Carne más cara: prevén nuevos aumentos de hasta 15% antes de fin de año

    El precio del novillo en Cañuelas alcanzó su valor más alto del año y anticipa un fuerte incremento de la carne en góndolas y carnicerías.

    6 de noviembre de 2025 - 12:40
    En los últimos doce meses, los cortes vacunos subieron 54,9% en promedio.

    En los últimos doce meses, los cortes vacunos subieron 54,9% en promedio.

    ARCHIVO LA OPINION

    El precio de la carne volvió a encender las alarmas. En los últimos días, el valor del novillo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas registró una fuerte suba y alcanzó el nivel real más alto en un año. Este aumento ya comenzó a trasladarse a los mostradores y podría impactar de lleno en el bolsillo de los consumidores durante las próximas semanas.

    Lee además
    se viene el campeonato mundial de carnes: los mejores cortes del mundo

    Se viene el Campeonato Mundial de Carnes: "los mejores cortes del mundo"
    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Aumentos este mes

    Según proyecciones de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), la carne vacuna podría aumentar entre un 10% y un 15% durante noviembre, en un contexto donde el producto ya viene subiendo por encima de la inflación general. Además del incremento en el ganado a pie, las lluvias complican la carga de animales y habría cambios orientados a reforzar las exportaciones a Estados Unidos, factores que empujan el precio hacia arriba.

    “Hubo aumentos importantes en el ganado, de entre 100 y 200 pesos por kilo. Hoy el precio corriente ronda los $3.500 para el consumo interno y $4.000 para exportación”, explicó el presidente de Ciccra, Miguel Schiaritti, en declaraciones a Radio Provincia. “Es posible que vuelva a aumentar por falta de hacienda”, anticipó.

    Más que la inflación

    Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), hasta septiembre la carne vacuna acumulaba un incremento del 33% en el año, contra una inflación del 22%. Con las nuevas remarcaciones de noviembre, se espera un nuevo salto en los precios al consumidor.

    En los últimos doce meses, los cortes vacunos subieron 54,9% en promedio. El asado fue el producto que más aumentó, con una variación interanual del 60,1%. Detrás quedaron el cuadril (60%), la nalga (56,5%), la paleta (54,2%) y la carne picada común (43,3%). En contraste, el pollo entero aumentó 24% en el mismo período.

    Baja en el consumo

    Desde las carnicerías también manifestaron preocupación por la caída en las ventas. El panorama hacia fin de año no resulta alentador: las tradicionales subas estacionales por las fiestas podrían ubicar a la carne en nuevos máximos, justo cuando aumenta la demanda.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se viene el Campeonato Mundial de Carnes: "los mejores cortes del mundo"

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Rico Zini: "Finalmente se logró la incorporación de la Presa de Regulación en el presupuesto 2026, esperemos que esta vez se cumpla con Pergamino"

    El Instituto Comercial Gianelli festeja el Día del Ex Alumno con un reencuentro lleno de recuerdos

    Promover hábitos saludables: el CAPI José Hernández realizó encuentros sobre alimentación infantil

    Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

    El Mes del adulto mayor se celebró con múltiples actividades

    Lucas Raspall brindó una charla en Pergamino: cómo aprender a ser faro en tiempos de pantallas

    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La comunidad del Instituto Comercial Gianelli se prepara para una jornada de reencuentros y festejos en el marco del Día del Ex Alumno.
    Pergamino

    El Instituto Comercial Gianelli festeja el Día del Ex Alumno con un reencuentro lleno de recuerdos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Por Alfonso Godoy
    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia