Robo en el Jardín de Infantes 913 del barrio Centenario: destrozos y campaña solidaria para reconstruirlo

El Jardín de Infantes 913 “Rosana Cura”, del barrio Centenario de Pergamino, sufrió un robo con destrozos y lanzó una campaña solidaria.

El Jardín de Infantes 913 “Rosana Cura”, del barrio Centenario de Pergamino, fue blanco de un robo que provocó importantes daños materiales y la sustracción de recursos pedagógicos. La comunidad educativa lanzó una campaña solidaria para reunir útiles y fondos que permitan recuperar lo perdido antes del inicio del ciclo lectivo.

El hecho fue denunciado este miércoles por la directora del establecimiento, una mujer de 60 años, ante personal policial. Según consta en las actuaciones iniciadas bajo la carátula de “Robo” (IPP Nº 12-00-1142-26), delincuentes ignorados violentaron el vidrio de una ventana para ingresar al edificio ubicado en calle San Nicolás al 1800, en el barrio Centenario.

Una vez en el interior, también forzaron una puerta de chapa que conduce a la oficina de Dirección. Allí ocasionaron destrozos y sustrajeron distintos elementos de trabajo fundamentales para la planificación del próximo ciclo lectivo. El establecimiento no cuenta con seguro ni con cámaras de seguridad, y al momento del hecho no hubo testigos presenciales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, que dispuso la intervención de Policía Científica para el relevamiento de rastros y del Grupo Táctico Operativo (GTO) para tareas investigativas, además de un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Dolor y pedido de ayuda solidaria en Pergamino

Tras el robo, la comunidad educativa del Jardín 913 “Rosana Cura” difundió un mensaje a través de redes sociales en el que expresó su tristeza por lo sucedido. En el comunicado señalaron que no solo se trata de la pérdida de objetos materiales, sino del daño a un espacio construido con esfuerzo, compromiso y dedicación para los niños y niñas del barrio Centenario.

“El dolor es grande porque cada rincón fue pensado para brindar un lugar seguro y lleno de amor”, expresaron desde la institución, que funciona como un espacio clave de contención y educación inicial en ese sector de Pergamino.

En ese marco, el influencer solidario Lucas Panno se sumó al pedido y compartió un video convocando a la comunidad a colaborar con el Jardín 913. La iniciativa busca reunir útiles escolares, materiales didácticos y aportes económicos que permitan recomponer lo perdido antes del inicio de clases.

Qué se necesita para colaborar

Entre los elementos solicitados se encuentran crayones, cartulinas, hojas, témperas, pinceles, juegos didácticos, rompecabezas y otros recursos pedagógicos esenciales para el trabajo diario en el nivel Inicial. También se habilitaron contactos telefónicos para quienes deseen realizar donaciones o coordinar entregas.

Los números disponibles para colaborar son:

Marina (2477-530109), Laura (2477-315831) y Patricia (2477-619657).

Desde el Jardín 913 remarcaron que cualquier ayuda, por pequeña que sea, será valiosa para reconstruir el espacio y garantizar que los niños y niñas comiencen el ciclo lectivo con las herramientas necesarias.

Mientras la Fiscalía avanza con la investigación del robo en el Jardín 913 del barrio Centenario, la comunidad de Pergamino vuelve a mostrar su capacidad de organización y solidaridad ante un hecho que afecta directamente a una institución educativa clave del nivel Inicial.