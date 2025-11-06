jueves 06 de noviembre de 2025
    • Promover hábitos saludables: el CAPI José Hernández realizó encuentros sobre alimentación infantil

    La Secretaría de Salud de Pergamino impulsó un ciclo de talleres para familias y personal educativo con el fin de mejorar la alimentación en la infancia.

    6 de noviembre de 2025 - 13:47
    Desde la Secretaría de Salud destacaron la respuesta de la comunidad educativa.

    PRENSA AL DIA

    La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un proyecto comunitario destinado a promover la alimentación saludable en la primera infancia. La iniciativa se llevó a cabo en el Centro de Atención de la Primera Infancia (CAPI) del barrio Hernández y consistió en un ciclo de cinco encuentros formativos con la comunidad educativa de la institución.

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela
    Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha.

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Alimentación saludable

    El proyecto fue coordinado por la trabajadora social Milagros López y la nutricionista Silvana Bichara, quienes plantearon como objetivo central fortalecer prácticas alimentarias adecuadas desde los primeros años de vida, articulando conocimientos entre el equipo profesional, el personal del CAPI y las familias de los niños que asisten al centro.

    Los talleres se realizaron en distintas etapas —antes y después del receso invernal— y contaron con la participación de directivos, equipo social, personal de cocina, auxiliares, docentes de los dos turnos y padres y madres. Durante las jornadas se abordaron aspectos clave como lactancia materna, alimentación complementaria, selección de alimentos nutritivos, identificación de productos ultraprocesados y hábitos saludables en la primera infancia.

    Prevención sobre todo

    Desde la Secretaría de Salud destacaron la respuesta de la comunidad educativa y remarcaron que este tipo de acciones contribuye a generar entornos más saludables y prevenir problemáticas vinculadas a la alimentación desde edades tempranas.

    “El trabajo colectivo permite fortalecer la promoción y la prevención en salud, reconociendo que la alimentación en los primeros años es fundamental para el desarrollo integral de las niñas y los niños”, señalaron desde el área.

    La iniciativa forma parte de una estrategia territorial que busca acompañar a las familias y reforzar la educación alimentaria en distintos puntos de la ciudad.

    La comunidad del Instituto Comercial Gianelli se prepara para una jornada de reencuentros y festejos en el marco del Día del Ex Alumno.
    Pergamino

    El Instituto Comercial Gianelli festeja el Día del Ex Alumno con un reencuentro lleno de recuerdos

