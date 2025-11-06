Promover hábitos saludables: el CAPI José Hernández realizó encuentros sobre alimentación infantil

Desde la Secretaría de Salud destacaron la respuesta de la comunidad educativa. PRENSA AL DIA

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un proyecto comunitario destinado a promover la alimentación saludable en la primera infancia. La iniciativa se llevó a cabo en el Centro de Atención de la Primera Infancia (CAPI) del barrio Hernández y consistió en un ciclo de cinco encuentros formativos con la comunidad educativa de la institución.

Alimentación saludable El proyecto fue coordinado por la trabajadora social Milagros López y la nutricionista Silvana Bichara, quienes plantearon como objetivo central fortalecer prácticas alimentarias adecuadas desde los primeros años de vida, articulando conocimientos entre el equipo profesional, el personal del CAPI y las familias de los niños que asisten al centro.

Los talleres se realizaron en distintas etapas —antes y después del receso invernal— y contaron con la participación de directivos, equipo social, personal de cocina, auxiliares, docentes de los dos turnos y padres y madres. Durante las jornadas se abordaron aspectos clave como lactancia materna, alimentación complementaria, selección de alimentos nutritivos, identificación de productos ultraprocesados y hábitos saludables en la primera infancia.

Prevención sobre todo Desde la Secretaría de Salud destacaron la respuesta de la comunidad educativa y remarcaron que este tipo de acciones contribuye a generar entornos más saludables y prevenir problemáticas vinculadas a la alimentación desde edades tempranas.

“El trabajo colectivo permite fortalecer la promoción y la prevención en salud, reconociendo que la alimentación en los primeros años es fundamental para el desarrollo integral de las niñas y los niños”, señalaron desde el área. La iniciativa forma parte de una estrategia territorial que busca acompañar a las familias y reforzar la educación alimentaria en distintos puntos de la ciudad.

