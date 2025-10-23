Zárate: Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana

Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana en Zárate

Zárate se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades que combinan cultura , gastronomía y recreación. La agenda municipal ofrece eventos para todas las edades, con espectáculos, ferias y espacios de encuentro que promueven la participación vecinal y el disfrute al aire libre.

El viernes 24 de octubre , de 19 a 23 hs. , llega una nueva edición de “La Noche de los Sabores Locales” , una propuesta que invita a degustar los mejores platos de la gastronomía zarateña.

Durante la noche, los locales ofrecerán promociones, menús especiales y descuentos , destacando los sabores típicos de la ciudad.

Participan reconocidos establecimientos como El Asadito, Don Juan, Locos por la Pizza, Lúpulo, Varité, Tábula Rasa, La Querencia, Cayetana, Melia, Springfield Burger, Jobi’s, Big House y Las Farolas .

La propuesta busca visibilizar el talento gastronómico local y fortalecer el circuito culinario de la zona.

Espectáculo de danzas urbanas en el Forum Cultural

El sábado 25 de octubre, a las 19 hs., el Forum Cultural (Pellegrini y Moreno) será sede del estreno de “Facto”, una producción dirigida por Lautaro Morel, Lautaro Ve y Julieta Wyber, con la participación de MV Academia y Facto Crew.

El show propone un recorrido por la historia del reggaetón old school, combinando coreografías, luces y energía escénica.

Las entradas pueden adquirirse a través de @mv.academia y @factocrew_ en Instagram.

Ferias para toda la familia

Durante el fin de semana también habrá ferias abiertas y actividades al aire libre que ya son parte de la tradición zarateña:

Feria Agroecológica: viernes de 9 a 13 hs. , en la plaza de Villa Fox .

Feria de emprendedores “El Andamio” : sábado de 16 a 21 hs. , en el Parque Urbano .

EmpreArte: sábado desde las 12 hs., en Costanera Norte.

Cada espacio reunirá a productores locales, artesanos, emprendedores y artistas que ofrecerán productos originales, música en vivo y un ambiente familiar.

Cultura, diversidad y encuentro

Con esta agenda, la Municipalidad de Zárate refuerza su compromiso con la promoción cultural y la integración comunitaria, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El fin de semana promete ser una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, el arte y la vida al aire libre, en una ciudad que sigue apostando a la participación y la identidad colectiva.