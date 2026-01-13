Una multitud disfrutó Ramallo: 15 mil visitantes y actividades culturales este fin de semana

Ramallo se convirtió en el centro de la atención turística durante el último fin de semana, con aproximadamente 15 mil visitantes según estimaciones municipales. La ocupación hotelera alcanzó un 60%, mientras que la actividad comercial, gastronómica y cultural registró un notable aumento, destacando la consolidación del Parador Municipal como epicentro de entretenimiento y encuentros.
Impacto positivo en turismo y comercio local
La importante afluencia de visitantes no solo benefició a los prestadores turísticos, campings y paradores, sino también a estaciones de servicio, restaurantes y comercios fuera del área costera. Según la Dirección de Turismo, esta tendencia refuerza el posicionamiento de Ramallo como un destino de elección para quienes buscan combinar descanso, gastronomía y actividades recreativas.
Ramallo Suena: cultura y talento local
El programa cultural “Ramallo Suena” tuvo su inauguración en el Parador Municipal, atrayendo a vecinos y turistas interesados en propuestas artísticas locales. La iniciativa, que busca promover el talento regional, incluyó presentaciones musicales, muestras de arte y actividades para toda la familia, consolidando al espacio como un punto de referencia cultural de la ciudad.
Deporte y recreación para todos
El Complejo Deportivo en Arena y el Parador Municipal ofrecieron diversas actividades deportivas y recreativas. Competencias al aire libre, talleres y espacios de entretenimiento complementaron la oferta turística, permitiendo que los visitantes disfrutaran de un fin de semana completo, combinando cultura, deporte y relax en un entorno seguro y organizado.