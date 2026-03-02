Oposición en Ramallo exige obras, transparencia y diálogo en apertura de sesiones 2026

Durante la apertura del período legislativo 2026 en la ciudad de Ramallo, los bloques opositores expresaron críticas al Ejecutivo municipal. Señalaron la falta de obras, la necesidad de mayor transparencia y el fortalecimiento del diálogo institucional, y enfatizaron que las decisiones deben priorizar el bienestar de los vecinos en un contexto económico y social complejo.
Críticas al Ejecutivo y reclamos por infraestructura en Ramallo
La concejal Cecilia Giammaria, del bloque Hechos, cuestionó el diagnóstico presentado por el gobierno local y sostuvo que la realidad de abandono y ausencia de obras es evidente. Enumeró problemas como calles en mal estado, falta de iluminación y deterioro de la infraestructura, y pidió planificación, prioridades claras y responsabilidad en la gestión municipal.
Transparencia y diálogo institucional como ejes centrales
Soledad Agotegaray, de Juntos por Ramallo, resaltó la importancia del consenso y la información clara para acompañar proyectos. Reclamó mayor celeridad en obras, políticas sanitarias y educativas, y destacó la necesidad de cumplir la Ordenanza de Acceso a la Información Pública, asegurando que la transparencia fortalece la confianza ciudadana y la legitimidad del gobierno.
Oposición responsable y prioridades vecinales
El concejal Germán Iribarria, de la Asociación Vecinal 24 de Octubre, afirmó que su bloque actúa de manera responsable y analítica, priorizando proyectos que beneficien al distrito. Subrayó la necesidad de información clara sobre cuentas municipales y ejecución presupuestaria, y llamó a construir consensos en áreas estratégicas como salud, empleo, servicios públicos y medio ambiente.
Los ediles coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo, representar las demandas vecinales y priorizar el bien común por sobre diferencias partidarias, en un marco de desafíos económicos y sociales para Ramallo.