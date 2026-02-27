Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium

El bloque Hechos presentó un extenso informe técnico-jurídico para fundamentar su rechazo al convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina S.A., destinado a regularizar deudas por la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas tributarias para los próximos años.

El bloque Hechos presentó en el Concejo Deliberante de Ramallo un informe técnico-jurídico en el que cuestiona la validez del convenio firmado entre el Municipio y Ternium Argentina S.A. Según sostienen los ediles, el acuerdo establece beneficios fiscales incompatibles con la normativa vigente y podría afectar la igualdad tributaria.

Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

El informe, elevado a las comisiones legislativas y firmado por el bloque que preside Cecilia Giammaria, analiza el acuerdo destinado a regularizar deudas vinculadas a la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas impositivas hacia adelante.

Desde el espacio político señalaron que, si bien reconocen la necesidad de resolver conflictos judiciales y otorgar previsibilidad económica, esos objetivos no pueden alcanzarse mediante mecanismos que —según afirman— vulneren la legalidad tributaria.

Los concejales sostienen que el convenio no se limita a cancelar obligaciones pendientes, sino que crea un régimen fiscal particular para un contribuyente específico, lo que consideran jurídicamente inadmisible dentro del sistema municipal.

Igualdad tributaria y facultades del Ejecutivo en debate

Entre los principales puntos observados, el documento cuestiona que el acuerdo establezca montos tributarios para períodos futuros, determine una base imponible estimada y otorgue efectos liberatorios respecto de obligaciones venideras.

Para el bloque Hechos, estas disposiciones reemplazan el régimen general previsto en el Código Tributario por un esquema negociado entre partes, algo que —afirman— está prohibido por el ordenamiento jurídico vigente.

Además, advierten sobre una posible violación del principio de igualdad ante la ley, ya que el convenio otorgaría un tratamiento diferencial a una empresa en comparación con comerciantes, profesionales y pymes que continúan sujetos al régimen tributario general.

El informe también sostiene que el Ejecutivo municipal, encabezado por Mauro David Poletti, habría excedido sus facultades al comprometer ejercicios fiscales futuros y disponer sobre créditos fiscales que consideran indisponibles.

Debate político y consecuencias institucionales

El documento alerta que una eventual aprobación del convenio podría generar observaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense e incluso habilitar acciones judiciales de nulidad. En ese marco, el bloque remarcó que la convalidación legislativa no subsanaría los presuntos vicios de origen señalados.

Tras presentar el informe, los concejales decidieron no asistir a la sesión extraordinaria en la que se trató el tema. Argumentaron que el expediente fue abordado sin un debate profundo y en plazos reducidos, denunciando que la negociación se realizó en una “mesa chica” sin participación plena del cuerpo legislativo.

Pese a las críticas, desde Hechos expresaron que esperan que los recursos obtenidos mediante el acuerdo se traduzcan en obras y mejoras para la comunidad, aunque insistieron en que el procedimiento utilizado no fue el adecuado para garantizar transparencia y legalidad institucional.