viernes 27 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium

    Un documento presentado en el Concejo Deliberante de Ramallo advierte que el acuerdo firmado vulneraría principios tributarios.

    27 de febrero de 2026 - 12:28
    El bloque Hechos presentó un extenso informe técnico-jurídico para fundamentar su rechazo al convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina S.A., destinado a regularizar deudas por la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas tributarias para los próximos años.

    El bloque Hechos presentó un extenso informe técnico-jurídico para fundamentar su rechazo al convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina S.A., destinado a regularizar deudas por la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas tributarias para los próximos años.

    El Norte

    El bloque Hechos presentó en el Concejo Deliberante de Ramallo un informe técnico-jurídico en el que cuestiona la validez del convenio firmado entre el Municipio y Ternium Argentina S.A. Según sostienen los ediles, el acuerdo establece beneficios fiscales incompatibles con la normativa vigente y podría afectar la igualdad tributaria.

    Lee además
    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES
    A raíz de los hechos vandálicos que se han producido en la zona rural en los últimos tiempos, pero con una inusual violencia en los primeros días de este año, desde el gobierno local se decidió instalar el Centro de Monitoreo Móvil en el Km 19 de la Ruta Provincial N° 51.

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

    Cuestionamientos legales al convenio con Ternium

    El informe, elevado a las comisiones legislativas y firmado por el bloque que preside Cecilia Giammaria, analiza el acuerdo destinado a regularizar deudas vinculadas a la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas impositivas hacia adelante.

    Desde el espacio político señalaron que, si bien reconocen la necesidad de resolver conflictos judiciales y otorgar previsibilidad económica, esos objetivos no pueden alcanzarse mediante mecanismos que —según afirman— vulneren la legalidad tributaria.

    Los concejales sostienen que el convenio no se limita a cancelar obligaciones pendientes, sino que crea un régimen fiscal particular para un contribuyente específico, lo que consideran jurídicamente inadmisible dentro del sistema municipal.

    Igualdad tributaria y facultades del Ejecutivo en debate

    Entre los principales puntos observados, el documento cuestiona que el acuerdo establezca montos tributarios para períodos futuros, determine una base imponible estimada y otorgue efectos liberatorios respecto de obligaciones venideras.

    Para el bloque Hechos, estas disposiciones reemplazan el régimen general previsto en el Código Tributario por un esquema negociado entre partes, algo que —afirman— está prohibido por el ordenamiento jurídico vigente.

    Además, advierten sobre una posible violación del principio de igualdad ante la ley, ya que el convenio otorgaría un tratamiento diferencial a una empresa en comparación con comerciantes, profesionales y pymes que continúan sujetos al régimen tributario general.

    El informe también sostiene que el Ejecutivo municipal, encabezado por Mauro David Poletti, habría excedido sus facultades al comprometer ejercicios fiscales futuros y disponer sobre créditos fiscales que consideran indisponibles.

    Debate político y consecuencias institucionales

    El documento alerta que una eventual aprobación del convenio podría generar observaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense e incluso habilitar acciones judiciales de nulidad. En ese marco, el bloque remarcó que la convalidación legislativa no subsanaría los presuntos vicios de origen señalados.

    Tras presentar el informe, los concejales decidieron no asistir a la sesión extraordinaria en la que se trató el tema. Argumentaron que el expediente fue abordado sin un debate profundo y en plazos reducidos, denunciando que la negociación se realizó en una “mesa chica” sin participación plena del cuerpo legislativo.

    Pese a las críticas, desde Hechos expresaron que esperan que los recursos obtenidos mediante el acuerdo se traduzcan en obras y mejoras para la comunidad, aunque insistieron en que el procedimiento utilizado no fue el adecuado para garantizar transparencia y legalidad institucional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

    Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene

    Ramallo: Fentanilo contaminado, la Justicia confirmó la prisión del director técnico de HLB Pharma

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local

    Ramallo: cuestionan la licitación del control de tránsito pesado por falta de transparencia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad
    El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo. 

    Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026