Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

A raíz de los hechos vandálicos que se han producido en la zona rural en los últimos tiempos, pero con una inusual violencia en los primeros días de este año, desde el gobierno local se decidió instalar el Centro de Monitoreo Móvil en el Km 19 de la Ruta Provincial N° 51.

Tras una serie de robos violentos registrados en localidades cercanas, el Municipio de Ramallo decidió instalar un Centro de Monitoreo Móvil en la zona rural del distrito. La medida apunta a fortalecer la prevención del delito, mejorar la vigilancia territorial y anticipar posibles riesgos en sectores alejados del casco urbano.

El dispositivo fue ubicado en el kilómetro 19 de la Ruta Provincial Nº 51, considerado un punto estratégico por su cercanía con accesos clave y por el intenso tránsito que conecta a Ramallo con distintas localidades de la región. Desde el Ejecutivo local explicaron que la iniciativa busca ampliar la presencia preventiva del Estado en áreas rurales y corredores viales.

La decisión se tomó luego de los hechos delictivos registrados recientemente en los partidos de San Nicolás de los Arroyos y Pergamino. Si bien las autoridades aclararon que los robos no ocurrieron dentro del distrito ramallense, remarcaron que la dinámica regional del delito obliga a adoptar medidas anticipatorias.

El Centro de Monitoreo Móvil cuenta con equipamiento tecnológico destinado a ampliar la capacidad de control territorial. El sistema incluye cámaras de vigilancia, herramientas de comunicación y monitoreo en tiempo real que permiten detectar movimientos sospechosos y coordinar respuestas rápidas ante emergencias.

Además, el dispositivo facilita la articulación operativa con fuerzas de seguridad provinciales y locales, optimizando los tiempos de intervención y fortaleciendo el trabajo conjunto frente a situaciones que requieran asistencia inmediata.

Una estrategia integral para proteger caminos rurales y productores

Desde el Municipio señalaron que esta acción forma parte de una política integral de seguridad orientada especialmente a las zonas productivas, donde las distancias suelen dificultar la respuesta rápida ante incidentes.

La instalación del puesto móvil permite reforzar patrullajes preventivos, realizar controles vehiculares y brindar mayor acompañamiento a vecinos y productores rurales. Asimismo, la iniciativa se complementa con el fortalecimiento del sistema de cámaras fijas y el seguimiento permanente de los corredores más transitados.

“Se trata de una acción concreta para cuidar a quienes viven y trabajan en el campo, y para brindar tranquilidad en un contexto regional complejo”, expresaron desde el Ejecutivo local.