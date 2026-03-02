Axel Kicillof defendió el rol del Estado y cuestionó el ajuste en su discurso ante la Legislatura bonaerense

El gobernador bonaerense , Axel Kicillof , inauguró el período de sesiones ordinarias con un discurso de alto contenido político y económico. Defendió el rol del Estado provincial, cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y delineó una estrategia centrada en producción, empleo, obra pública y políticas sociales.

Kicillof estructuró su intervención a partir de un diagnóstico severo sobre la situación económica del país. Sostuvo que las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional están impactando de manera directa en las provincias y particularmente en Buenos Aires, por su peso demográfico y productivo. Habló incluso de "industricidio".

Se refirió a la caída del consumo, la retracción de la actividad industrial y la pérdida del poder adquisitivo como variables que afectan tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas. En ese marco, planteó que la reducción del gasto público no constituye una solución estructural y advirtió que el repliegue del Estado nacional en áreas estratégicas genera un efecto contractivo en la economía real.

El gobernador también cuestionó la paralización de obras financiadas con recursos federales y señaló que muchas de ellas resultan clave para la conectividad, la producción y el desarrollo urbano de distintos municipios bonaerenses.

El rol del Estado provincial como “escudo” productivo y social

Frente a ese escenario, Kicillof defendió el papel del Estado bonaerense como instrumento para amortiguar el impacto de la crisis. Remarcó que la Provincia continuará impulsando políticas activas en materia productiva, crediticia y social.

Detalló programas de financiamiento para pymes, asistencia a sectores industriales y herramientas destinadas a sostener el empleo. También subrayó que la administración provincial priorizará la continuidad de la obra pública con recursos propios en la medida de sus posibilidades fiscales.

En su planteo, el Estado no aparece como mero administrador, sino como actor central del desarrollo económico y garante de derechos. Esa definición conceptual atravesó buena parte de su discurso y marcó una clara diferencia con la orientación económica nacional.

En el apartado dedicado a seguridad, Kicillof sostuvo que la Provincia continuará invirtiendo en patrulleros, equipamiento, tecnología y formación policial. También destacó la construcción y refacción de comisarías y la coordinación con los municipios para reforzar la prevención del delito. Planteó que la seguridad requiere recursos y planificación sostenida, y que no puede resolverse con medidas aisladas. Su intervención permitió dos lecturas: por un lado, mostró gestión concreta en un tema sensible; por otro, evitó profundizar en el debate político más confrontativo sobre la política criminal.

Infraestructura, educación y salud como ejes de gestión

En materia de infraestructura, el mandatario enumeró proyectos vinculados a rutas, viviendas, escuelas y hospitales. Señaló que la inversión en obra pública no solo mejora la calidad de vida sino que dinamiza economías locales y genera empleo directo e indirecto.

En educación, destacó la ampliación y refacción de establecimientos escolares, así como programas de acompañamiento para sostener la matrícula en un contexto social complejo. En salud, puso el foco en el fortalecimiento del sistema público, la modernización hospitalaria y la ampliación de servicios en distritos del interior provincial.

Kicillof insistió en que, ante una mayor demanda social, el sistema público bonaerense absorbe el impacto de la crisis económica y requiere planificación y financiamiento sostenido.

En el cierre, Kicillof hizo un llamado a la unidad política, pero aclaró que su planteo no implicaba un alineamiento con el Gobierno nacional. “No es un no a una persona, es un no a esta política”, sostuvo, al diferenciar su posición del plano personal y centrarla en el rumbo económico que cuestiona . De ese modo, convocó a construir consensos en defensa de la producción, el empleo y los recursos provinciales, dejando en claro que la discusión —según su visión— es sobre el modelo de país y no sobre nombres propios.