Israel bajo ataque de Irán: misiles, estado de emergencia y temor a una escalada global

Los deudos se refugian mientras las sirenas antiaéreas advierten sobre misiles lanzados por Irán hacia Israel durante el funeral de Sarah Elimelech y su hija Ronit, que murieron en un ataque con misiles iraníes, en Beit Shemesh

Israel permanece bajo fuego tras una ofensiva con misiles lanzados desde Irán que obligó a millones de personas a refugiarse y dejó víctimas en varias ciudades. Con sirenas constantes, vuelos cancelados y tensión en el norte y el sur del país, crece el temor a una escalada de alcance internacional.

“Se esperan alertas en algunos minutos. Busque la mejor protección cerca suyo”. Ese mensaje es hoy la rutina diaria en todo Israel. Desde el inicio de la ofensiva, las notificaciones en los celulares anticipan nuevas andanadas de misiles y obligan a millones de personas a buscar refugio en cuestión de segundos.

Autopistas semivacías, escuelas cerradas, reuniones prohibidas y comercios con persianas bajas configuran la postal de un país en pausa. Solo permanecen abiertos servicios esenciales como farmacias y supermercados. El estado de emergencia fue extendido y las autoridades ordenaron permanecer cerca de espacios protegidos ante la posibilidad de nuevos ataques.

El sistema de defensa aérea intercepta la mayoría de los proyectiles, pero no es infalible. Las explosiones en el cielo y las estelas blancas de los interceptores se volvieron parte del paisaje cotidiano.

Misiles desde Irán: impacto en Jerusalén, el sur y el centro del país

La ofensiva lanzada desde Irán marcó un salto en intensidad y alcance. A diferencia de episodios anteriores, los ataques incluyeron lanzamientos directos hacia Jerusalén y otras ciudades estratégicas.

En el sur, un misil impactó en Be’er Sheva y dejó heridos. En Beit Shemesh, a pocos kilómetros de Jerusalén, otro ataque provocó la muerte de nueve personas, entre ellas tres hermanos adolescentes cuya imagen recorrió los medios israelíes y profundizó la conmoción pública.

El mapa de alertas se tiñó de rojo en el norte, el centro y el sur del país. Aunque el escudo defensivo elimina la mayoría de las amenazas, cada impacto directo refuerza la sensación de vulnerabilidad y alimenta el temor a un deterioro mayor.

Frente norte reactivado: Hezbollah y la tensión con Líbano

En paralelo, el movimiento chiita Hezbollah rompió la tregua que mantenía desde octubre de 2024 y volvió a disparar desde el sur del Líbano. El frente norte, que muchos consideraban congelado, quedó nuevamente activo.

El gobierno israelí convocó a más de 100.000 reservistas y analiza nuevas operaciones militares para debilitar al grupo proiraní. La posibilidad de una ofensiva más amplia en territorio libanés agrega un factor de alto riesgo en un escenario ya sobrecargado.

La multiplicación de frentes incrementa la probabilidad de errores de cálculo y complica cualquier intento de contención diplomática.

Escalada regional, mercados en alerta y temor global

El conflicto ya impacta más allá de las fronteras israelíes. Los precios del petróleo y el gas registraron subas ante el temor de interrupciones en el suministro, mientras miles de vuelos que atraviesan Medio Oriente fueron cancelados o desviados.

Analistas advierten que la estrategia iraní podría buscar extender la presión hacia otros actores regionales e incluso europeos, elevando el riesgo de una confrontación de mayor alcance. La incertidumbre geopolítica volvió a instalarse como variable dominante en los mercados internacionales.

Netanyahu capitaliza el respaldo interno en plena crisis

En el plano político, el primer ministro Benjamín Netanyahu consolidó un amplio respaldo interno. Encuestas recientes reflejan niveles de apoyo que rondan el 80%, incluso con acompañamiento de sectores opositores.

El mandatario sostiene que la ofensiva apunta a neutralizar amenazas estratégicas y evitar riesgos mayores para la seguridad nacional. Mientras tanto, la población permanece en guardia permanente, con noches interrumpidas por sirenas y la sensación de que el conflicto podría escalar aún más.

Israel enfrenta así uno de los momentos más delicados de los últimos años, con múltiples frentes abiertos y una comunidad internacional atenta a cada movimiento en una región cuya estabilidad vuelve a estar en juego.