Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

La Lic. Guadalupe Poggi asumió la jefatura de la oficina local de ANSES en la ciudad de Ramallo y ya se encuentra ejerciendo funciones desde la última semana de enero, aunque hasta el momento el organismo nacional no emitió una comunicación oficial sobre su designación al frente de la dependencia.

Poggi cuenta con antecedentes dentro del propio organismo previsional, donde se desempeñó entre los años 2016 y 2019, lo que le permitió adquirir experiencia en la gestión administrativa y en la atención vinculada a prestaciones sociales y previsionales.

La nueva funcionaria reemplaza al Dr. Federico Ganem, quien estuvo al frente de la oficina de ANSES Ramallo desde julio de 2024 hasta fines de 2025. El recambio forma parte de los habituales movimientos administrativos que se producen tras cambios políticos a nivel nacional.

Si bien la designación no fue comunicada formalmente mediante canales oficiales, fuentes vinculadas al organismo confirmaron que Poggi ya cumple tareas de conducción y coordinación interna en la dependencia local.

El respaldo político y el armado del PRO en organismos nacionales

La nueva titular de ANSES Ramallo pertenece al PRO y mantiene cercanía política con el actual ministro Diego Santilli, uno de los principales referentes del espacio en la provincia de Buenos Aires.

Su llegada al cargo no sorprendió dentro del ámbito político local, ya que su nombre circulaba como posible designación desde las elecciones nacionales de octubre del año pasado, en un contexto de reorganización de cargos dentro de organismos nacionales.

Durante ese proceso electoral, Santilli encabezó la lista de diputados nacionales bonaerenses en reemplazo de José Luis Espert y posteriormente asumió funciones ministeriales, situación que impulsó una reconfiguración política en distintas dependencias del Estado.

El rol estratégico de ANSES en la gestión social del distrito

La oficina de ANSES cumple una función clave en Ramallo, ya que administra trámites vinculados a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otros programas sociales que impactan directamente en miles de vecinos del distrito.

En este contexto, la conducción local adquiere relevancia tanto desde el plano administrativo como político, debido al contacto directo con la comunidad y la gestión diaria de prestaciones esenciales.

La designación de Poggi se inscribe así dentro del esquema de recambios impulsado a nivel nacional, consolidando su posicionamiento dentro del espacio político y marcando una nueva etapa en la conducción del organismo previsional en el distrito.