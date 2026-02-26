jueves 26 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    Poggi ya se encuentra al frente de la dependencia de Ramallo desde fines de enero. Reemplaza a Federico Ganem y responde políticamente al espacio del PRO.

    26 de febrero de 2026 - 15:42
    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    info3407.com.ar

    La Lic. Guadalupe Poggi asumió la jefatura de la oficina local de ANSES en la ciudad de Ramallo y ya se encuentra ejerciendo funciones desde la última semana de enero, aunque hasta el momento el organismo nacional no emitió una comunicación oficial sobre su designación al frente de la dependencia.

    Lee además
    A raíz de los hechos vandálicos que se han producido en la zona rural en los últimos tiempos, pero con una inusual violencia en los primeros días de este año, desde el gobierno local se decidió instalar el Centro de Monitoreo Móvil en el Km 19 de la Ruta Provincial N° 51.

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región
    La concejala de Hechos anticipó que su espacio no acompañará hoy la propuesta del Gobierno de Ramallo que busca establecer un convenio con la empresa Ternium para poner fin al conflicto por la tasa de Seguridad e Higiene.

    Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    Experiencia previa y cambio de autoridades en ANSES Ramallo

    Poggi cuenta con antecedentes dentro del propio organismo previsional, donde se desempeñó entre los años 2016 y 2019, lo que le permitió adquirir experiencia en la gestión administrativa y en la atención vinculada a prestaciones sociales y previsionales.

    La nueva funcionaria reemplaza al Dr. Federico Ganem, quien estuvo al frente de la oficina de ANSES Ramallo desde julio de 2024 hasta fines de 2025. El recambio forma parte de los habituales movimientos administrativos que se producen tras cambios políticos a nivel nacional.

    Si bien la designación no fue comunicada formalmente mediante canales oficiales, fuentes vinculadas al organismo confirmaron que Poggi ya cumple tareas de conducción y coordinación interna en la dependencia local.

    El respaldo político y el armado del PRO en organismos nacionales

    La nueva titular de ANSES Ramallo pertenece al PRO y mantiene cercanía política con el actual ministro Diego Santilli, uno de los principales referentes del espacio en la provincia de Buenos Aires.

    Su llegada al cargo no sorprendió dentro del ámbito político local, ya que su nombre circulaba como posible designación desde las elecciones nacionales de octubre del año pasado, en un contexto de reorganización de cargos dentro de organismos nacionales.

    Durante ese proceso electoral, Santilli encabezó la lista de diputados nacionales bonaerenses en reemplazo de José Luis Espert y posteriormente asumió funciones ministeriales, situación que impulsó una reconfiguración política en distintas dependencias del Estado.

    El rol estratégico de ANSES en la gestión social del distrito

    La oficina de ANSES cumple una función clave en Ramallo, ya que administra trámites vinculados a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otros programas sociales que impactan directamente en miles de vecinos del distrito.

    En este contexto, la conducción local adquiere relevancia tanto desde el plano administrativo como político, debido al contacto directo con la comunidad y la gestión diaria de prestaciones esenciales.

    La designación de Poggi se inscribe así dentro del esquema de recambios impulsado a nivel nacional, consolidando su posicionamiento dentro del espacio político y marcando una nueva etapa en la conducción del organismo previsional en el distrito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

    Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene

    Ramallo: Fentanilo contaminado, la Justicia confirmó la prisión del director técnico de HLB Pharma

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local

    Ramallo: cuestionan la licitación del control de tránsito pesado por falta de transparencia

    Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según la Corte Bonaerense: la protección sindical no impide la aplicación de sanciones cuando la causa disciplinaria es acreditada

    La Corte Bonaerense confirmó la cesantía del delegado de ATE Gastón Rivarola en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo
    Los pergaminenses presentes en el tradicional Cruce Mayor de la Laguna de Gómez.

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar. 

    Controles al Transporte Escolar para reforzar la seguridad vial

    El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia.

    San Pedro: Cecilio Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para desalojar su histórica sede