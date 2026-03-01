domingo 01 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

    El encuentro encabezado por el intendente de Ramallo permitió analizar políticas alimentarias, infraestructura y el inicio del ciclo lectivo.

    1 de marzo de 2026 - 12:08
    El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

    El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

    Google

    El intendente Mauro Poletti de la ciudad de Ramallo encabezó una jornada de intercambio educativo que reunió a más de 75 docentes, directivos y auxiliares en el Centro Universitario de Ramallo, con el objetivo de evaluarig assessing programas escolares, escuchar inquietudes del sector y fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad educativa.

    Lee además
    El próximo 8 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del atentado ocurrido en la Fábrica Fiplasto, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad y dejó una huella imborrable en la historia local.

    Ramallo recordará a las víctimas del atentado en Fiplasto a 50 años del histórico ataque
    El bloque Hechos presentó un extenso informe técnico-jurídico para fundamentar su rechazo al convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina S.A., destinado a regularizar deudas por la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas tributarias para los próximos años.

    Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium

    Evaluación de programas alimentarios y acompañamiento escolar en Ramallo

    La actividad se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de autoridades educativas, representantes del Consejo Escolar y de la Jefatura Distrital, además de funcionarios municipales del distrito de Ramallo.

    Durante el encuentro se analizaron los avances de los programas MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria) y SAE (Servicio Alimentario Escolar), iniciativas centrales para garantizar la alimentación adecuada de estudiantes, especialmente en sectores sociales vulnerables.

    Las autoridades remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que aseguren la nutrición infantil como base del aprendizaje, destacando el impacto positivo que estos programas tienen dentro del sistema educativo local.

    Infraestructura escolar y demandas planteadas por los docentes

    Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo marcado por el intercambio directo entre los docentes y las autoridades presentes. Allí surgieron planteos vinculados a mejoras edilicias, mantenimiento de establecimientos y necesidades cotidianas que influyen en el normal desarrollo de las clases.

    Los educadores también valoraron las intervenciones realizadas por el municipio en distintas instituciones educativas, señalando que el acompañamiento permitió resolver problemáticas urgentes y mejorar las condiciones de enseñanza.

    El espacio de diálogo fue destacado como una herramienta clave para canalizar inquietudes y construir soluciones de manera conjunta.

    Compromisos municipales y trabajo articulado con la comunidad educativa

    En el cierre del encuentro, el intendente reafirmó el compromiso de atender cada una de las demandas expuestas y avanzar en gestiones concretas para dar respuestas progresivas a las necesidades del sistema educativo local.

    Asimismo, la participación de consejeros escolares y funcionarios municipales reforzó la articulación institucional, considerada fundamental para optimizar recursos y mejorar la calidad educativa.

    Desde el municipio señalaron que este tipo de jornadas continuará realizándose a lo largo del año, con el objetivo de sostener una escucha activa y consolidar políticas públicas que acompañen a estudiantes, docentes y familias en el desarrollo del ciclo lectivo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo recordará a las víctimas del atentado en Fiplasto a 50 años del histórico ataque

    Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

    Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene

    Ramallo: Fentanilo contaminado, la Justicia confirmó la prisión del director técnico de HLB Pharma

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave
    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

    Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

    Domingo 1 de marzo - Versión PDF

    El arte como punto de encuentro: espacios de formación que abren sus puertas para un nuevo año de aprendizaje, creatividad y expresión en Pergamino.
    Cultura

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte