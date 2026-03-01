Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

El intendente Mauro Poletti de la ciudad de Ramallo encabezó una jornada de intercambio educativo que reunió a más de 75 docentes , directivos y auxiliares en el Centro Universitario de Ramallo , con el objetivo de evaluarig assessing programas escolares, escuchar inquietudes del sector y fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad educativa.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de autoridades educativas, representantes del Consejo Escolar y de la Jefatura Distrital, además de funcionarios municipales del distrito de Ramallo .

Durante el encuentro se analizaron los avances de los programas MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria) y SAE (Servicio Alimentario Escolar), iniciativas centrales para garantizar la alimentación adecuada de estudiantes, especialmente en sectores sociales vulnerables.

Las autoridades remarcaron la importancia de sostener políticas públicas que aseguren la nutrición infantil como base del aprendizaje, destacando el impacto positivo que estos programas tienen dentro del sistema educativo local.

Infraestructura escolar y demandas planteadas por los docentes

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo marcado por el intercambio directo entre los docentes y las autoridades presentes. Allí surgieron planteos vinculados a mejoras edilicias, mantenimiento de establecimientos y necesidades cotidianas que influyen en el normal desarrollo de las clases.

Los educadores también valoraron las intervenciones realizadas por el municipio en distintas instituciones educativas, señalando que el acompañamiento permitió resolver problemáticas urgentes y mejorar las condiciones de enseñanza.

El espacio de diálogo fue destacado como una herramienta clave para canalizar inquietudes y construir soluciones de manera conjunta.

Compromisos municipales y trabajo articulado con la comunidad educativa

En el cierre del encuentro, el intendente reafirmó el compromiso de atender cada una de las demandas expuestas y avanzar en gestiones concretas para dar respuestas progresivas a las necesidades del sistema educativo local.

Asimismo, la participación de consejeros escolares y funcionarios municipales reforzó la articulación institucional, considerada fundamental para optimizar recursos y mejorar la calidad educativa.

Desde el municipio señalaron que este tipo de jornadas continuará realizándose a lo largo del año, con el objetivo de sostener una escucha activa y consolidar políticas públicas que acompañen a estudiantes, docentes y familias en el desarrollo del ciclo lectivo.