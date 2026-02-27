sábado 28 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo recordará a las víctimas del atentado en Fiplasto a 50 años del histórico ataque

    El 8 de marzo se realizará en Ramallo un acto homenaje por el atentado de 1976 en Fiplasto, donde cuatro policías fueron asesinados.

    27 de febrero de 2026 - 17:06
    El próximo 8 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del atentado ocurrido en la Fábrica Fiplasto, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad y dejó una huella imborrable en la historia local.

    El próximo 8 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del atentado ocurrido en la Fábrica Fiplasto, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad y dejó una huella imborrable en la historia local.

    Ramallo Ciudad

    El próximo 8 de marzo se cumplirán 50 años del atentado ocurrido en la ciudad de Ramallo en la fábrica Fiplasto, un episodio que marcó profundamente a la comunidad local. Cuatro efectivos de la Policía bonaerense fueron asesinados mientras cumplían funciones de custodia y otro agente resultó gravemente herido.

    Lee además
    El bloque Hechos presentó un extenso informe técnico-jurídico para fundamentar su rechazo al convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina S.A., destinado a regularizar deudas por la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas tributarias para los próximos años.

    Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium
    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    Un hecho que quedó marcado en la memoria de Ramallo

    El ataque ocurrió el 8 de marzo de 1976, en una jornada lluviosa que aún permanece viva en el recuerdo colectivo. Los cabos Juan Manuel Manteiga, Enrique del Moro, Ernesto Marchio y el agente Juan Carlos Montivero se encontraban custodiando una suma de dinero destinada al pago de salarios del personal de la planta industrial.

    También estaba presente el cabo David Oscar Mamberto, quien logró sobrevivir gracias a la intervención de trabajadores de la fábrica que lo ocultaron en un baño para evitar que fuera alcanzado por los atacantes.

    Según reconstrucciones posteriores, los agresores se hicieron pasar por empleados que aguardaban cobrar sus haberes y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los policías. Tras el ataque, huyeron del lugar llevándose dinero y armas reglamentarias.

    Acto homenaje a 50 años del atentado en Fiplasto

    En el marco del aniversario, el Centro de Oficiales Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Delegación San Nicolás, organizará un acto conmemorativo que se desarrollará el 8 de marzo a las 10 de la mañana frente a la Comisaría Primera de Ramallo.

    La ceremonia contará con la participación de autoridades municipales, concejales, representantes del ámbito educativo y cultural, fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, familiares de las víctimas y vecinos de la comunidad.

    El objetivo del encuentro será rendir homenaje a los efectivos caídos y mantener viva la memoria de uno de los episodios más dolorosos de la historia local.

    El reclamo de verdad y justicia que sigue vigente

    Tras el atentado, los cuerpos de los cuatro policías fueron velados en el edificio municipal, donde miles de vecinos de Ramallo y San Nicolás de los Arroyos se acercaron para despedirlos en una jornada atravesada por la conmoción y el dolor colectivo.

    A lo largo de los años surgieron versiones sobre una posible participación local en la logística del ataque, aunque la investigación judicial nunca avanzó de manera concluyente. A cinco décadas del hecho, familiares y allegados continúan reclamando verdad y justicia, mientras la comunidad renueva cada año el compromiso de recordar a las víctimas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

    Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene

    Ramallo: Fentanilo contaminado, la Justicia confirmó la prisión del director técnico de HLB Pharma

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A partir de la captura del hampón es que se desplegaron desde la Policía a diferentes objetivos en allanamientos donde secuestraron elementos de interés para la causa.

    Un viejo hampón, con graves antecedentes, cayó aprehendido involucrado en el robo a un productor agropecuario

    Por Alfonso Godoy
    Este viernes se pondrá en marcha el Torneo Apertura. La jornada se abrirá con el duelo que protagonizarán Conesa y Belgrano a las 20:00, realizándose la inauguración del campeonato que lleva el nombre de “Jorge Piaggio”.

    San Nicolás: Arranca el Torneo Apertura "Jorge Piaggio" y vuelve la pasión del fútbol local

    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026

    Zárate tendrá representante en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 con Delfina Rodríguez Halseut

    Graffiti Camp Patagonia: Referentes del graffiti Argentino se juntan hacer arte en frente al lago Nahuel Huapi
    Cultura

    Graffiti Camp Patagonia: el arte urbano se traslada al paisaje del sur

    El próximo 8 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del atentado ocurrido en la Fábrica Fiplasto, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad y dejó una huella imborrable en la historia local.

    Ramallo recordará a las víctimas del atentado en Fiplasto a 50 años del histórico ataque