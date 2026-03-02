San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento

El incremento en los combustibles que comenzó a regir el 1° de marzo volvió a impactar de lleno en el bolsillo de los automovilistas. En la ciudad de San Nicolás , el precio actualizado de la nafta súper provocó que llenar un tanque de 60 litros supere nuevamente los 100.000 pesos, marcando un nuevo récord.

Con la actualización aplicada en los surtidores de YPF, el litro de nafta Súper pasó a costar $1.710. De esta manera, completar un tanque estándar de 60 litros requiere ahora un gasto aproximado de $102.600.

En tanto, la nafta premium Infinia trepó a $1.907 por litro. El aumento también alcanzó al gasoil: el Diesel 500 se ubicó en $1.845, mientras que el Infinia Diesel escaló hasta los $1.998 por litro.

Los nuevos valores comenzaron a aplicarse desde el domingo 1° de marzo y reflejan un nuevo ajuste dentro del esquema de actualización de precios del sector energético.

Por qué aumentaron los combustibles en marzo

El incremento responde a una suba parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), dispuesta por el Gobierno nacional dentro del esquema de actualización tributaria vigente.

Según lo establecido en el decreto oficial, el ajuste ronda el 1,1% y forma parte del mecanismo automático de actualización trimestral atado a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), implementado desde 2018.

Si bien la normativa prevé aumentos en enero, abril, julio y octubre, en reiteradas oportunidades estos ajustes fueron postergados para moderar su impacto inflacionario.

Precios dinámicos y cambios en la política comercial de YPF

Desde el año pasado, YPF dejó de comunicar oficialmente cada incremento generalizado y avanzó hacia un sistema de precios dinámicos. Este esquema contempla variaciones según zonas geográficas, niveles de demanda y franjas horarias.

La estrategia busca adaptar los valores a las condiciones del mercado, aunque también dificulta el seguimiento uniforme de los precios por parte de los consumidores, que pueden encontrar diferencias entre estaciones de servicio incluso dentro de una misma ciudad.

Mientras tanto, el cronograma de actualización impositiva continuará aplicándose de manera gradual hasta abril, en línea con la decisión oficial de evitar saltos bruscos en los precios finales al público.