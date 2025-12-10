miércoles 10 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Mauro Eldritch desbarata sofisticado esquema de ciberdelincuentes norcoreana

    El hacker de San Pedro reveló cómo un grupo vinculado a Corea del Norte usaba inteligencia artificial y estafas laborales para robar información y fondos.

    10 de diciembre de 2025 - 11:39
    El hacker sampedrino Mauro Eldritch, un destacado investigador especializado en amenazas cibernéticas y director de BCA LTD, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito

    El hacker sampedrino Mauro Eldritch, un destacado investigador especializado en amenazas cibernéticas y director de BCA LTD, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito

    La Opinion Semanario

    Mauro Eldritch, reconocido hacker y director de BCA LTD, se convirtió en protagonista de la lucha contra la ciberdelincuencia al desarticular un complejo esquema de un grupo norcoreano. Su investigación, en colaboración con NorthScan y ANY.RUN, permitió detectar actividades ilegales que financiaban el régimen de Kim Jong Un mediante engaños digitales sofisticados.

    Cómo Eldritch detectó el modus operandi del grupo norcoreano

    El trabajo de Eldritch reveló que los ciberdelincuentes utilizaban inteligencia artificial y técnicas de ingeniería social para engañar a profesionales de tecnología. Las ofertas laborales fraudulentas, disfrazadas de oportunidades estadounidenses, buscaban obtener datos personales y acceso remoto a computadoras, asegurando el flujo de recursos hacia el régimen norcoreano.

    La técnica de sandboxing que permitió monitorear a los atacantes

    El investigador desarrolló un entorno virtual controlado, conocido como sandboxing, para observar en tiempo real cada movimiento del grupo. Esta metodología permitió registrar archivos abiertos, acciones realizadas y detectar vulnerabilidades en las comunicaciones de los delincuentes, logrando evidenciar la presión bajo la que operaban y recopilando información clave para frenar sus actividades.

    Lecciones de seguridad para empresas y profesionales

    La investigación de Eldritch subraya la importancia de controles de identidad rigurosos y verificación exhaustiva durante procesos de contratación. Capacitar a equipos de recursos humanos y concienciar a los candidatos sobre fraudes cibernéticos se vuelve esencial. La cautela y el escepticismo digital son herramientas indispensables para proteger activos y datos frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

