San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

Aunque todavía no hubo confirmación oficial, ya se trabaja en la décima edición del Festival RICO, uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de San Nicolás, que se realizaría durante el fin de semana largo de Carnaval. Opinando San Nicolás

La Municipalidad de San Nicolás avanza en la organización de la décima edición del Festival RICO, uno de los eventos más convocantes de la ciudad, que volverá a realizarse en febrero aprovechando el fin de semana largo de Carnaval, con gastronomía a cielo abierto y música en vivo como principales atractivos.

Festival RICO 2026: fechas previstas y posible reprogramación Si bien aún no hubo un anuncio oficial con el cronograma definitivo, trascendió que el Festival RICO se desarrollaría entre el viernes 13 y el lunes 16 de febrero, en coincidencia con los feriados de Carnaval. El esquema tentativo contempla además la posibilidad de trasladar alguna de las jornadas al martes 17, en caso de que las condiciones climáticas obliguen a reprogramar actividades.

Gastronomía, música y una propuesta que no para de crecer El Festival RICO se consolidó como uno de los eventos más emblemáticos de la agenda cultural y turística de San Nicolás. La propuesta reúne stands de restaurantes con cocina en vivo, barras de bares y cervecerías, food trucks y un escenario principal por el que pasan bandas y DJ de reconocimiento nacional y regional, atrayendo a miles de vecinos y turistas.

La Costanera de San Nicolás, epicentro del evento Como en ediciones anteriores, el encuentro tendrá lugar en el Paseo del Empedrado de la Costanera, un amplio espacio al aire libre que contará con mesas distribuidas en distintos sectores y una zona de pícnic con lonas y reposeras. La organización se realiza en conjunto con la Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás, que en la última edición sumó más de 50 establecimientos a la propuesta.

Compartí esta nota en redes sociales:





