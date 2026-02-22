lunes 23 de febrero de 2026
    • Chequeos predeportivos: GO San Nicolás impulsa estudios clave para prevenir riesgos y cuidar la salud

    GO San Nicolás realiza evaluaciones médicas integrales para detectar riesgos y garantizar una práctica deportiva segura, tanto recreativa como competitiva.

    22 de febrero de 2026 - 16:00
    La práctica regular de actividad física es fundamental para el bienestar, pero para que sea realmente beneficiosa debe realizarse con responsabilidad.&nbsp;

    La práctica regular de actividad física es fundamental para el bienestar, pero para que sea realmente beneficiosa debe realizarse con responsabilidad. 

    GO San Nicolás

    La actividad física aporta múltiples beneficios para la salud, pero debe realizarse con controles adecuados, para cuidar la misma. En ese marco, el sanatorio GO San Nicolás promueve los estudios médicos predeportivos como una herramienta fundamental de prevención, orientada a evaluar el estado físico de cada persona y asegurar entrenamientos acordes a sus condiciones.

    A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en las universidades del país, muchos jóvenes de San Nicolás vuelven a enfrentar una decisión que se repite año tras año: continuar sus estudios en la ciudad o mudarse a Rosario.

Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario
    El intendente Santiago Passaglia visitó la Colonia de Robótica para acompañar el cierre del primer grupo de la 5º edición, que finalizó con 296 chicos egresados.

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Importancia del chequeo médico predeportivo para la salud

    El chequeo médico predeportivo no representa únicamente un requisito administrativo para obtener un certificado de aptitud física, sino que constituye una instancia preventiva esencial. A través de estas evaluaciones es posible detectar factores de riesgo o afecciones que pueden no presentar síntomas visibles, reduciendo la posibilidad de complicaciones durante la práctica deportiva.

    Los especialistas destacan que conocer el estado general del organismo permite adaptar la intensidad del ejercicio a las capacidades reales del deportista, favoreciendo una práctica más segura y sostenida en el tiempo. Este enfoque resulta clave tanto para quienes realizan actividad física recreativa como para atletas de mayor exigencia.

    Estudios integrales para mejorar el rendimiento deportivo

    Los controles predeportivos incluyen análisis completos que abarcan aspectos cardiológicos, nutricionales y ortopédicos. Este abordaje integral permite evaluar el funcionamiento del corazón, la condición física general y posibles limitaciones musculoesqueléticas.

    Además de prevenir riesgos, estos estudios contribuyen a optimizar el rendimiento deportivo, ya que brindan información precisa sobre el estado del cuerpo y permiten diseñar rutinas de entrenamiento más eficientes. De esta manera, el cuidado de la salud se convierte en la base de cualquier disciplina física.

    Cómo realizar los chequeos en GO San Nicolás

    El sanatorio GO San Nicolás ofrece un sistema de turno único que permite completar todos los estudios necesarios de manera ágil y confiable.

    Para la categoría infantiles, hasta los 14 años, los controles se realizan en GO Sanatorio San Nicolás, ubicado en José Hernández 1249, e incluyen evaluación cardiológica, pediátrica deportológica, nutricional y estudios complementarios.

    En tanto, la categoría adultos, desde los 15 años, se atiende en GO Centro Médico San Nicolás, en Garibaldi 725. Allí se realizan ergometría o test de esfuerzo máximo, electrocardiograma, consulta cardiológica, análisis de sangre, evaluación ortopédica, nutricional y consulta con deportólogo.

    Los turnos pueden solicitarse por WhatsApp al 336 442 9616. Desde la institución remarcaron: “En el sanatorio GO San Nicolás cuidamos tu salud para que disfrutes el deporte con tranquilidad”.

    A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en las universidades del país, muchos jóvenes de San Nicolás vuelven a enfrentar una decisión que se repite año tras año: continuar sus estudios en la ciudad o mudarse a Rosario.

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

